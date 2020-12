E’ ripresa questo pomeriggio la preparazione del Pisa Sporting Club.

Dopo il rinvio della gara con il Frosinone, i nerazzurri avranno a disposizione qualche giorno in più per prepararsi alla trasferta di Venezia, ultimo impegno prima della mini-sosta del campionato cadetto: capitan Gucher e compagni saranno solamente spettatori, quindi, del turno infrasettimanale in programma mercoledì pomeriggio.

Nell’allenamento odierno lo staff tecnico ha impegnato il gruppo in un riscaldamento aerobico e quindi in una seduta prettamente tattica con lavoro specifico per i vari reparti sui campi da gioco del Centro Sportivo di San Piero a Grado. L’anno solare dei nerazzurri si chiuderà con le sedute programmate per domani pomeriggio e mercoledì mattina.

L’articolo Nerazzurri in campo a San Piero: allenamento sotto la pioggia proviene da Ac Pisa 1909.