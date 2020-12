Il Pisa torna a casa con un punto dalla Calabria. Il capitano Robert Gucher agguanta il pareggio con un gran colpo di testa in tuffo su assist di Danilo Soddimo. Le interviste al mister Luca D’Angelo e ai difensori Andrea Meroni e Francesco Belli.

PISA TV | IL PISA IMPATTA SUI PALI E SUL COSENZA. Al San Vito finisce 1-1

