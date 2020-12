Voucher 2019-2020: informazione di servizio

Il Pisa Sporting Club informa i titolari di abbonamento valido per la stagione 2019-2020 che il termine per convertire in un Voucher la cifra rimborsabile, relativa ai titoli di ingresso non usufruiti a causa delle limitazioni attinenti ai Protocolli sanitari di tutela da Covid-19, è stata prorogata al 31 dicembre 2020.

Attenzione! Tale termine è da considerarsi relativo alla sola richiesta di ottenimento del Voucher, in quanto il Voucher non ha una scadenza indicata e, lo ricordiamo, potrà essere utilizzato sia per l’acquisto di biglietti, sia per acquistare materiale sportivo/merchandising ufficiale presso il Pisa Store, sia per acquistare al prezzo speciale di 60 euro la nuova maglia da gioco Home ufficiale Adidas per la stagione 2020-2021

Come fare per ottenere il Voucher?

E’ molto semplice. Scrivi una mail all’indirizzo sestaportastoreaccrediti@gmail.com indicando i tuoi dati anagrafici, un recapito telefonico e la tipologia di abbonamento sottoscritto nella passata stagione. Riceverai un modulo che dovrai rispedire debitamente compilato e il tuo Voucher da stampare e utilizzare nei tempi e nei modi che saranno successivamente comunicati e compatibilmente con le disposizioni previste dalle normative vigenti.

La Società sta provvedendo a smaltire le molte richieste già pervenute: ci scusiamo per alcuni ritardi dovuti anche alle restrizioni di queste ultime settimane che hanno portato alla chiusura del Pisa Store di via Cesare Battisti. Quanto prima tutte le richieste pervenute saranno lavorate. Ricordiamo infine che la richiesta del Voucher non pregiudica l’eventuale prelazione sulle prossime campagne abbonamenti.

