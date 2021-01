La trasferta di Venezia ha segnato la fine della prima parte della stagione agonistica del campionato Cadetto: tutta la serie B, infatti, si ferma per alcuni giorni prima di riprendere un cammino ancora lungo ed intenso.

Il prossimo turno di campionato è infatti fissato per il weekend 15-18 gennaio che vedrà il Pisa impegnato all’Arena Garibaldi contro il Brescia (sabato 16 gennaio, ore 14.00). Per questo la squadra nerazzurra è ufficialmente in vacanza da oggi e tornerà ad allenarsi domenica 10 gennaio per iniziare a preparare la sfida con le Rondinelle.

L’articolo Nerazzurri in vacanza: si riprende domenica proviene da Ac Pisa 1909.