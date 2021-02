Nerazzurri subito in campo: martedì il recupero col Frosinone

Nessuna sosta per il Pisa Sporting Club.

Questa mattina i nerazzurri sono subito tornati in campo dopo la bella vittoria ottenuta sabato pomeriggio all’Arena contro la Reggiana. Tra 48 ore, infatti, è in programma il recupero di campionato con il Frosinone.

Al Centro Sportivo di San Piero a Grado lo staff tecnico ha fatto svolgere un allenamento di ‘scarico’ ai calciatori scesi in campo nella gara di campionato, impegnando tutto il resto del gruppo in una seduta tradizionale. Domani pomeriggio sarà già tempo di rifinitura prima di tornare in ritiro per prepararsi alla gara di martedì pomeriggio (ore 14.00) contro la squadra di mister Nesta.