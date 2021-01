I nerazzurri meritano di più ma a Chiavari vince la Virtus Entella

Fine più beffarda del 2-1 difficile trovarla. Specie in un match dove la direzione arbitrale ha indispettito a più riprese il Pisa.

Irrati in serata no infatti è decisivo in una gara dove i nerazzurri passano al 22′ con Caracciolo, poi si vede annullare un gol che sembra regolare a ogni replay. Molto più dubbio invece il rigore concesso contro Benedetti (autore pure del gol annullato). Dopo un primo tempo da incubo per le scelte della terna, l’Entella nella ripresa addirittura la chiude con Koutsoupias nel finale.

Gli highlights

Tabellino VIRTUS ENTELLA. Russo; Cleur, Coppolaro, Poli, Costa (35′ st Pavic); Settembrini (18′ st Nizzetto), Brescianini, Koutsoupias; Schenetti; Brunori (44′ st Cardoselli), Capello (18′ st Morosini). A disposizione. Paroni, Borra, Bonini, De Luca, Crimi, Rodriguez, Pellizzer, Mancosu. Allenatore Vivarini. PISA. Perilli; Birindelli, Benedetti, Caracciolo, Lisi; Gucher, Mazzitelli, Marin (35′ st Marin); Soddimo (20′ st Sibilli, 35′ st Siega); Vido (20′ st Marconi), Palombi (30′ st Marsura). A disposizione. Loria, Gori, Pisano, Meroni, Bechini, Quaini. Allenatore D’Angelo. Arbitro. Massimiliano Irrati di Pistoia (Bercigli-Di Monte. 4° uomo Illuzzi). Reti: 22′ Caracciolo, 42′ Brunori (rigore), 33′ st Koutsoupias Note. Ammoniti Schenetti, Brescianini, Benedetti, Coppolaro. Recupero 0′ pt, 5′ st