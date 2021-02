Pisa in campo: martedì l’infrasettimanale in diretta su RaiSport

Immediata ripresa degli allenamenti per il Pisa Sporting Club rientrato ieri sera dalla sfortunata trasferta di Cremona: tra poco più di 48 ore, infatti, si torna in campo per il turno infrasettimanale del campionato Cadetto.

Il prato dell’Arena Garibaldi ospiterà la sfida con la Salernitana (ore 19.00), avversario ai vertici della classifica da inizio stagione guidato: una gara sicuramente importante che sarà trasmessa in diretta oltrechè da DAZN, piattaforma streaming ufficiale della Serie B, anche dalle telecamere di RAI Sport (canale 57 digitale terrestre).

Questa mattina capitan Gucher e compagni hanno ripreso la preparazione al Centro Sportivo di San Piero a Grado: seduta come sempre differenziata per i calciatori scesi in campo il giorno precedente e incentrata nella parte finale soprattutto sugli aspetti tecnico-tattici. Domani pomeriggio lo staff tecnico pisano avrà a disposizione l’unico allenamento ‘pieno’ da dedicare alla prossima sfida: martedì mattina, infatti, la squadra effettuerà soltanto un risveglio muscolare pregara.