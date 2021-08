Calciomercato Pisa: Adam Nagy è Nerazzurro

Il Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito dalla società Bristol City FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Adam Nagy.

Adam Nagy

Centrocampista di nazionalità ungherese, classe 1995, Nagy dopo essersi messo in luce in patria con la maglia del Ferencvaros ha vissuto una importante esperienza in Italia nelle file del Bologna disputando tre campionati di Serie A. Poi il passaggio al Bristol dove ha trascorso le ultime due stagioni agonistiche, da assoluto protagonista. Adam Nagy è, inoltre, uno dei punti di riferimento della nazionale ungherese: per lui 51 presenze e la recente esperienza ad Euro 2020 che ha visto l’Ungheria sfiorare la qualificazione in un girone di ferro composto, oltreché dai magiari, da Francia, Germania e Portogallo.

Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà al sodalizio nerazzurro fino al 30 giugno 2025.