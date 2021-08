Arena Garibaldi: prezzo dei biglietti e Green Pass per vedere il Pisa

Il Pisa Sporting Club rende noto il prezzo dei biglietti per la stagione 2021-2022.

Ricordiamo che in virtù delle normative vigenti in materia di prevenzione Covid-19 l’accesso all’Arena Garibaldi sarà consentito solo ai possessori di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al D.L. 52/2021 (c.d. “Green Pass”);

Green Pass

Il “Green Pass”, in formato digitale e stampabile, emesso dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, dovrà contenere necessariamente un QR Code per verificarne autenticità e validità. Gli steward al prefiltraggio saranno muniti di smartphone per il controllo del “Green Pass” attraverso l’app “verifica C19”: il tifoso dovrà mostrare un documento di identità, il titolo d’accesso ed avere con sé la mascherina che resta obbligatoria nei casi previsti dalle normative di legge.

Attenzione! Procedendo all’acquisto del tagliando di ingresso l’acquirente dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle normative di legge vigenti in materia di accesso ai pubblici spettacoli. Qualora così non fosse lo stesso non potrà accedere allo Stadio e non avrà diritto al rimborso del biglietto.

Curva Nord



Intero. 14 euro (+ 1 euro dp)

Curva Sud



Intero. 14 euro (+ 1 euro dp)

Gradinata



Intero. 22 euro (+ 2 euro dp)

Ridotto. 16 euro (+ 2 euro dp)

Tribuna Inferiore



Intero. 32 euro (+ 3 euro dp)

Ridotto. 26 euro (+ 3 euro dp)

Tribuna Superiore



Intero. 45 euro (+ 5 euro dp)

Ridotto. 38 euro (+ 5 euro dp)

Speciale Ragazzi

Riservato ai ragazzi di età compresa tra 6 e 14 anni

Tutti i settori. 5 euro (+ 1 euro dp)

Biglietto ridotto

Riservato agli Under 16 (eta compresa tra 15 e 16 anni) e portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 60%