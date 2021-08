Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha affidato la gara Pisa-Alessandria in programma venerdì 27 agosto (ore 18.00) e valida per la 2° giornata del campionato Serie BKT a Francesco Cosso di Reggio Calabria.

Il direttore di gara sarà assistito da Gianluca Sechi di Sassari e Paolo Laudato di Taranto.

Il Quarto Uomo sarà Paride Tremolada di Monza.

VAR. Valerio Marini di Roma 1.

AVAR. Alessandro Lo Cicero di Brescia.