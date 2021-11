Nerazzurri in campo a San Piero: allenamento pomeridiano

Allenamento pomeridiano sui campi del Centro Sportivo di San Piero a Grado per il Pisa Sporting Club che ha proseguito così la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato: domenica (ore 20.30) all’Arena Garibaldi arriverà il Benevento per la sfida che chiuderà la tredicesima giornata del campionato Cadetto.

La squadra nerazzurra ha proseguito la preparazione effettuando una seduta prettamente tecnico-tattica, iniziata con il consueto riscaldamento e proseguita con una serie di esercitazioni a tutto campo. Prima del ‘rompete le righe’ spazio poi ad una sessione di cross e tiri in porta.

Domani pomeriggio il Pisa tornerà ad allenarsi all’Arena dove, domenica mattina, effettuerà anche la rifinitura pregara.