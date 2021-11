Pisa, nuovo Sponsor Pantaloncino: torna il marchio Toni Luigi srl

Si rinnova una partnership ormai tradizionale per il Pisa Sporting Club

A partire dalla gara con il Benevento e per i restanti match del girone d’andata (Brescia, Perugia, Como, Lecce, Cosenza e Frosinone) sui pantaloncini da gioco ufficiali della squadra nerazzurra torna infatti il marchio della Toni Luigi s.r.l., ditta operante sul mercato del movimento terra e delle demolizioni da oltre 30 anni: un’azienda tra le più importanti del territorio e non solo che da sempre è vicina al Pisa Sporting Club.

La ditta Toni Luigi, nata come azienda familiare, nel corso degli anni ha accresciuto il proprio raggio d’azione: personale altamente preparato, mezzi importanti, esecuzione di lavori pubblici e privati, ottenimento della SOA e implementazione di un Sistema Qualità ISO 9001:2008, fino all’iscrizione presso il Registro delle società che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi (Iscr. 162 del 29/08/2013).

In particolar modo la Toni Luigi s.r.l. è un’azienda specializzata nelle attività di scavi, che vengono eseguiti con mezzi dai 15 ai 400 quintali , e in qualsiasi natura (sabbia, ghiaia, terra) e per importanti volumi per soddisfare ogni richiesta; inoltre la Toni Luigi s.r.l. è dotata di un magazzino per la fornitura di ogni materiale inerte (sabbia, stabilizzato, misto per cls, graniglia, pietrisco ecc,) e materiale riciclato, magazzino che è situato in località La Vettola, nelle immediate vicinanze dell’Autostrada e della FI-Pi-Li uscita “Pisa Centro”