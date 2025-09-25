Posted on by

Coppa Italia FrecciaRossa


Sedicesimi
di
Finale
Gara.
Torino-Pisa

Calcio
d’inizio.
Ore
21.00

Stadio.
Olimpico
“Grande
Torino”

Arbitro.
Ivano
Pezzuto
di
Lecce.

Assistenti.
Trinchieri-Politi.


Ufficiale.
Manganiello.

Var.
Volpi.

Avar.
Marini

Squalificati.
Calabresi

Diffidati.
Nessuno

Qui
potrai
seguire
in
diretta
i
Nerazzurri!


Italia
1

Radio
Rai
(88.5
fm)

Sui
nostri
canali
ufficiali
aggiornamenti
live,
immagini
ed
interviste
postgara!

