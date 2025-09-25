Coppa Italia Frecciarossa, Genoa-Empoli 3-1

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup (66’ Masini), Stanciu (84’ Fini); Carboni, Messias (46’ Venturino), Grønbæk (66’ Thorsby); Colombo (60’ Ekhator). All. Vieira
A disposizione: Siegrist, Sommariva; Vitinha, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ekuban, Cuenca, Otoa, Ellertsson.
EMPOLI (3-4-2-1): Perisan; Ebuehi (66’ Indragoli), Guarino, Obaretin; Moruzzi, Belardinelli, Yepes (66’ Ignacchiti), Carboni (59’ Zanaga); Ilie, Saporiti (80’ Campaniello); Popov (59’ Shpendi). All. Pagliuca
A disposizione: Gasparini, Versari; Tosto, Perin, Lauricella, Pasalic, Busiello, Orlandi
ARBITRO: Federico Dionisi di L’Aquila (Ceccon-Biffi; Pairetto; Maresca/Gariglio)
MARCATORI: 2′ Saporiti; 15′ Frendrup, 55’ Marcandalli, 83’ Ekhator
