“E’ stato facile trovare l’accordo col Pisa”

La

Sala

Stampa

“Passaponti”

della

Cetilar

Arena

ha

ospitato

il

primo

Media

Day

organizzato

dal

Pisa

Sporting

Club

per

presentare

i

volti

nuovi

emersi

dalla

campagna

trasferimenti

appena

conclusasi.

Tra

i

protagonisti



Calvin

Stengs,

attaccante

olandese

proveniente

dal

Feyenoord:

“Mi

sono

ambientato

molto

bene,

perché

i

compagni

mi

hanno

aiutato

e

perché

ho

subito

preso

confidenza

con

la

città,

visitandola

e

scoprendola

giorno

dopo

giorno.

Arrivo

con

grandi

motivazioni

perché

la

passata

stagione

è

stata

un

po’

complicata

per

me;

quando

ho

saputo

dell’interesse

del

Pisa

tutto

si

è

sviluppato

velocemente

e

in

pochi

giorni

abbiamo

trovato

l’accordo.

L’obiettivo

è

quello

di

aiutare

la

squadra

a

raggiungere

l’obiettivo

salvezza

e,

ovviamente,

anche

quello

di

cercare

di

rientrare

nel

roster

della

nazionale

olandese”

La

versione

integrale

della

conferenza

stampa

odierna

è

disponibile

sul

canale

Pisa

Sporting

Club

presente

sulla

piattaforma

YouTube.

Non

perdetevi

i

contenuti

speciali

sui

Social

ufficiali

della

Società,

presenti

sulle

piattaforme

Facebook

(Pisa

Sporting

Club),

X

(@PisaSC)

e

Instagram

(pisasportingclub),

TikTok

(pisasportingclub)

e

Twitch

(PisaSportingClub)