“E’ stato facile trovare l’accordo col Pisa”

La
Sala
Stampa
“Passaponti”
della
Cetilar
Arena
ha
ospitato
il
primo
Media
Day
organizzato
dal
Pisa
Sporting
Club
per
presentare
i
volti
nuovi
emersi
dalla
campagna
trasferimenti
appena
conclusasi.
Tra
i
protagonisti
Calvin
Stengs,
attaccante
olandese
proveniente
dal
Feyenoord:
“Mi
sono
ambientato
molto
bene,
perché
i
compagni
mi
hanno
aiutato
e
perché
ho
subito
preso
confidenza
con
la
città,
visitandola
e
scoprendola
giorno
dopo
giorno.
Arrivo
con
grandi
motivazioni
perché
la
passata
stagione
è
stata
un
po’
complicata
per
me;
quando
ho
saputo
dell’interesse
del
Pisa
tutto
si
è
sviluppato
velocemente
e
in
pochi
giorni
abbiamo
trovato
l’accordo.
L’obiettivo
è
quello
di
aiutare
la
squadra
a
raggiungere
l’obiettivo
salvezza
e,
ovviamente,
anche
quello
di
cercare
di
rientrare
nel
roster
della
nazionale
olandese”
