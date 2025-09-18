“In Italia perché qui crescono i difensori più forti”

La

Sala

Stampa

“Passaponti”

della

Cetilar

Arena

ha

ospitato

il

secondo

Media

Day

organizzato

dal

Pisa

Sporting

Club

per

presentare

i

volti

nuovi

emersi

dalla

campagna

trasferimenti

appena

conclusasi.

Tra

i

protagonisti



Jeremy

Mbambi:

“Sono

molto

felice

di

essere

qui

ed

è

bellissimo

potersi

allenare

e

vivere

fianco

a

fianco

con

campioni

come

Raul

Albiol;

fino

a

poco

tempo

fa

con

lui

ci

giocavo

soltanto

a

Fifa…;

Sono

un

difensore

molto

tecnico

che

deve

crescere

soprattutto

nella

marcatura

e

per

questo

sono

venuto

in

Italia

per

questa

è

la

patria

dei

difensori.

Il

mio

obiettivo

è

chiaramente

quello

di

giocare

in

Prima

squadra

e

darò

tutto

me

stesso

per

riuscirci,

sfruttando

anche

le

occasioni

che

capiteranno

in

Primavera”.

