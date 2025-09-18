“In Italia perché qui crescono i difensori più forti”

La
Sala
Stampa
“Passaponti”
della
Cetilar
Arena
ha
ospitato
il
secondo
Media
Day
organizzato
dal
Pisa
Sporting
Club
per
presentare
i
volti
nuovi
emersi
dalla
campagna
trasferimenti
appena
conclusasi.
Tra
i
protagonisti
Jeremy
Mbambi:
“Sono
molto
felice
di
essere
qui
ed
è
bellissimo
potersi
allenare
e
vivere
fianco
a
fianco
con
campioni
come
Raul
Albiol;
fino
a
poco
tempo
fa
con
lui
ci
giocavo
soltanto
a
Fifa…;
Sono
un
difensore
molto
tecnico
che
deve
crescere
soprattutto
nella
marcatura
e
per
questo
sono
venuto
in
Italia
per
questa
è
la
patria
dei
difensori.
Il
mio
obiettivo
è
chiaramente
quello
di
giocare
in
Prima
squadra
e
darò
tutto
me
stesso
per
riuscirci,
sfruttando
anche
le
occasioni
che
capiteranno
in
Primavera”.
La
versione
integrale
della
conferenza
stampa
odierna
è
disponibile
sul
canale
Pisa
Sporting
Club
presente
sulla
piattaforma
YouTube.
Non
perdetevi
i
contenuti
speciali
sui
Social
ufficiali
della
Società,
presenti
sulle
piattaforme
Facebook
(Pisa
Sporting
Club),
X
(@PisaSC)
e
Instagram
(pisasportingclub),
TikTok
(pisasportingclub)
e
Twitch
(PisaSportingClub)