Napoli-Pisa, info biglietti

La

Società

SSC

Napoli

informa

che

la

prevendita

dei

biglietti

validi

per

la

gara

Napoli-Pisa,

in

programma

lunedì

22

settembre

(ore

20.45)

allo

Stadio

“Maradona”

avrà

inizio

alle

ore

12.00

di

martedì

16

settembre

2025.

Su

indicazione

delle

Autorità

competenti

i

residenti

nella

Provincia

di

Pisa

che

hanno

sottoscritto

la

Tessera

del

Tifoso

del

Pisa

in

data

antecedente

al

1°

settembre

2025

potranno

acquistare

il

biglietto

solo

ed

esclusivamente

nel

Settore

Ospiti

denominato

Settore

Ospiti

Superiore.

La

vendita

dei

relativi

biglietti,

prezzo

45

euro,

sarà

attiva

soltanto

online

sul

circuito

Ticketone

e

terminerà

alle

ore

19

di

domenica

21

settembre

2025.

Queste

le

principali

indicazioni

per

raggiungere

lo

Stadio

“Maradona”:



Per

chi

arriva

in

Treno:

–

Stazione

di

Napoli

Campi

Flegrei

–

Ferrovia

Cumana

EAV:

Fermata

Mostra

–

Servizio

Metropolitano

Trenitalia

Linea

2:

Fermata

Campi

Flegrei.



Per

chi

arriva

in

auto:

Autostrada

A1

–

Direzione

Napoli

–

Tangenziale

di

Napoli

(A56):

Uscita

Agnano

e

proseguimento

via

Terracina.

Parcheggio

(Auto,

autobus

e

minivan)

in

Viale

Marconi.



Per

chi

arriva

in

Autobus:

Dalla

Stazione

Centrale:

151

ANM

(in

Piazza

Garibaldi

o

stazione

EAV

Circumvesuviana

di

corso

Garibaldi)

con

direzione

Piazzale

Tecchio;

Dall’aeroporto

di

Capodichino:

linea

Alibus

per

Piazza

Garibaldi

(costo

€

4,00)

e

poi

Servizio

metropolitano

Trenitalia

Linea

2

o

linea

bus

ANM

151

con

fermata

Campi

Flegrei;

Dal

Molo

Beverello:

prendere

il

151

ANM

in

direzione

Piazzale

Tecchio

o

EAV

linea

M1

in

direzione

Pozzuoli

che

parte

dalla

Circumvesuviana

di

corso

Garibaldi;

bus

EAV

Monte

di

Procida

in

direzione

Pozzuoli

che

parte

da

Piazza

Garibaldi;

Da

Piazza

Vittoria:

prendere

le

linee

ANM:151-618-R7-C12

(Scendere

alla

Loggetta

e

proseguire

a

piedi

verso

lo

stadio)

in

direzione

Piazzale

Tecchio,

linea

M1

e

Monte

di

Procida

EAV.

Da

Vomero/Arenella/Secondigliano/Chiaiano:

prendere

la

metropolitana

ANM

linea

1e

interscambiare

al

Museo

con

la

linea

metropolitana

Trenitalia

linea

2

Si

informa

che

in

occasione

delle

partite

allo

Stadio

Diego

Armando

Maradona,

al

fine

di

agevolare

l’afflusso

ed

il

deflusso

dei

tifosi,

Trenitalia,

in

collaborazione

con

ANM,

potrà

garantire

corse

aggiuntive

della

linea

2

della

Metropolitana

oltre

l’orario

ordinario

(22:00

circa).

E’

necessario

informarsi

preventivamente

circa

l’attivazione

del

servizio