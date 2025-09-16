Napoli-Pisa, info biglietti

La
Società
SSC
Napoli
informa
che
la
prevendita
dei
biglietti
validi
per
la
gara
Napoli-Pisa,
in
programma
lunedì
22
settembre
(ore
20.45)
allo
Stadio
“Maradona”
avrà
inizio
alle
ore
12.00
di
martedì
16
settembre
2025.
Su
indicazione
delle
Autorità
competenti
i
residenti
nella
Provincia
di
Pisa
che
hanno
sottoscritto
la
Tessera
del
Tifoso
del
Pisa
in
data
antecedente
al
1°
settembre
2025
potranno
acquistare
il
biglietto
solo
ed
esclusivamente
nel
Settore
Ospiti
denominato
Settore
Ospiti
Superiore.
La
vendita
dei
relativi
biglietti,
prezzo
45
euro,
sarà
attiva
soltanto
online
sul
circuito
Ticketone
e
terminerà
alle
ore
19
di
domenica
21
settembre
2025.
Queste
le
principali
indicazioni
per
raggiungere
lo
Stadio
“Maradona”:
Per
chi
arriva
in
Treno:
–
Stazione
di
Napoli
Campi
Flegrei
–
Ferrovia
Cumana
EAV:
Fermata
Mostra
–
Servizio
Metropolitano
Trenitalia
Linea
2:
Fermata
Campi
Flegrei.
Per
chi
arriva
in
auto:
Autostrada
A1
–
Direzione
Napoli
–
Tangenziale
di
Napoli
(A56):
Uscita
Agnano
e
proseguimento
via
Terracina.
Parcheggio
(Auto,
autobus
e
minivan)
in
Viale
Marconi.
Per
chi
arriva
in
Autobus:
Dalla
Stazione
Centrale:
151
ANM
(in
Piazza
Garibaldi
o
stazione
EAV
Circumvesuviana
di
corso
Garibaldi)
con
direzione
Piazzale
Tecchio;
Dall’aeroporto
di
Capodichino:
linea
Alibus
per
Piazza
Garibaldi
(costo
€
4,00)
e
poi
Servizio
metropolitano
Trenitalia
Linea
2
o
linea
bus
ANM
151
con
fermata
Campi
Flegrei;
Dal
Molo
Beverello:
prendere
il
151
ANM
in
direzione
Piazzale
Tecchio
o
EAV
linea
M1
in
direzione
Pozzuoli
che
parte
dalla
Circumvesuviana
di
corso
Garibaldi;
bus
EAV
Monte
di
Procida
in
direzione
Pozzuoli
che
parte
da
Piazza
Garibaldi;
Da
Piazza
Vittoria:
prendere
le
linee
ANM:151-618-R7-C12
(Scendere
alla
Loggetta
e
proseguire
a
piedi
verso
lo
stadio)
in
direzione
Piazzale
Tecchio,
linea
M1
e
Monte
di
Procida
EAV.
Da
Vomero/Arenella/Secondigliano/Chiaiano:
prendere
la
metropolitana
ANM
linea
1e
interscambiare
al
Museo
con
la
linea
metropolitana
Trenitalia
linea
2
Si
informa
che
in
occasione
delle
partite
allo
Stadio
Diego
Armando
Maradona,
al
fine
di
agevolare
l’afflusso
ed
il
deflusso
dei
tifosi,
Trenitalia,
in
collaborazione
con
ANM,
potrà
garantire
corse
aggiuntive
della
linea
2
della
Metropolitana
oltre
l’orario
ordinario
(22:00
circa).
E’
necessario
informarsi
preventivamente
circa
l’attivazione
del
servizio