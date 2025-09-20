“Obiettivi? Salvezza e far divertire i tifosi del Pisa”

La
Sala
Stampa
“Passaponti”
della
Cetilar
Arena
ha
ospitato
il
secondo
Media
Day
organizzato
dal
Pisa
Sporting
Club
per
presentare
i
volti
nuovi
emersi
dalla
campagna
trasferimenti
appena
conclusasi.
Tra
i
protagonisti
M’bala
Nzola:
“Fisicamente
mi
sento
meglio
di
prima,
sto
lavorando
per
raggiungere
il
100%
il
più
presto
possibile
per
cercare
di
migliorare
il
mio
record
di
gol
e
di
aiutare
la
squadra
a
raggiungere
la
salvezza.
Sono
a
disposizione
del
mister
con
l’obiettivo
di
far
bene,
divertirmi
e
fare
divertire
i
tifosi
del
Pisa”
La
versione
integrale
della
conferenza
stampa
odierna
è
disponibile
sul
canale
Pisa
Sporting
Club
presente
sulla
piattaforma
YouTube.
