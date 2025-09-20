“Obiettivi? Salvezza e far divertire i tifosi del Pisa”

La

Sala

Stampa

“Passaponti”

della

Cetilar

Arena

ha

ospitato

il

secondo

Media

Day

organizzato

dal

Pisa

Sporting

Club

per

presentare

i

volti

nuovi

emersi

dalla

campagna

trasferimenti

appena

conclusasi.

Tra

i

protagonisti



M’bala

Nzola:

“Fisicamente

mi

sento

meglio

di

prima,

sto

lavorando

per

raggiungere

il

100%

il

più

presto

possibile

per

cercare

di

migliorare

il

mio

record

di

gol

e

di

aiutare

la

squadra

a

raggiungere

la

salvezza.

Sono

a

disposizione

del

mister

con

l’obiettivo

di

far

bene,

divertirmi

e

fare

divertire

i

tifosi

del

Pisa”

