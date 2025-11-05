I libri di #ioleggoperché negli stadi della B

In occasione della 12a giornata della Serie BKT, in programma l’8 e il 9 novembre, la Lega Serie B appoggia, per il nono anno, la campagna di #ioleggoperché, progetto che compie dieci anni e coinvolge quattro milioni di studenti e oltre 25mila scuole attraverso la donazione di libri alle scuole di ogni ordine e grado del proprio territorio.

Nella consapevolezza che la lettura è fondamentale per i giovani perché migliora l’attenzione, la memoria, il pensiero critico, favorisce la crescita emotiva grazie alla maggiore conoscenza del mondo e della relazione sociale e nella certezza che la Lega B è da sempre a fianco della crescita sportiva ma anche umana dei giovani, negli stadi della Serie BKT si ricorda a tutti i tifosi della B di recarsi nelle librerie dal 7 al 16 novembre per regalare un volume alle biblioteche scolastiche della propria città.