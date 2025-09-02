Raul Albiol è del Pisa!

Pisa

Sporting

Club

è

lieto

di

annunciare

l’acquisizione

a

titolo

definitivo

del

diritto

alle

prestazioni

sportive

del

calciatore

Raul

Albiol,

difensore

classe

1985.

Difficile

riassumere

in

poche

righe

la

carriera

di

un

Campione

capace

di

lasciare

un

segno

indelebile

in

squadre

come

Real

Madrid,

Napoli,

Valencia

e

Getafe,

collezionando

vittorie

e

trofei.

Senza

dimenticare

la

Coppa

del

Mondo

FIFA

e

i

2

Campionati

Europei

conquistati

con

la

maglia

roja

della

Nazionale

spagnola.



Un’avventura

sportiva

straordinaria

che

adesso

fa

tappa

sotto

la

Torre

Pendente

con

addosso

il

nerazzurro

del

Pisa

Sporting

Club.

Benvenuto

Raul!