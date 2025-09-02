Raul Albiol è del Pisa!

Pisa
Sporting
Club
è
lieto
di
annunciare
l’acquisizione
a
titolo
definitivo
del
diritto
alle
prestazioni
sportive
del
calciatore
Raul
Albiol,
difensore
classe
1985.
Difficile
riassumere
in
poche
righe
la
carriera
di
un
Campione
capace
di
lasciare
un
segno
indelebile
in
squadre
come
Real
Madrid,
Napoli,
Valencia
e
Getafe,
collezionando
vittorie
e
trofei.
Senza
dimenticare
la
Coppa
del
Mondo
FIFA
e
i
2
Campionati
Europei
conquistati
con
la
maglia
roja
della
Nazionale
spagnola.
Un’avventura
sportiva
straordinaria
che
adesso
fa
tappa
sotto
la
Torre
Pendente
con
addosso
il
nerazzurro
del
Pisa
Sporting
Club.
Benvenuto
Raul!