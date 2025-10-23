“Ce la giocheremo, con orgoglio e ‘felicità sportiva’”

Il

Pisa

Sporting

Club

torna

al

“Meazza”

dopo

34

anni

per

una

gara

di

campionato.

Domani

(ore

20.45)

l’avversario

di

turno

sarà

il

Milan,

una

squadra

che

il

tecnico

nerazzurro



Alberto

Gilardino

conosce

bene

e

che

attualmente

occupa

la

prima

posizione

nella

classifica

della

Serie

A

Enilive:

“A

San

Siro

dovremo

scendere

in

campo

con

‘felicità’

sportiva

ma

anche

con

l’orgoglio

di

poter

giocare

contro

i

primi

della

classe.

Sarà

ovviamente

una

partita

molto

difficile

e

serviranno

umiltà

in

fase

difensiva

e

sacrificio

da

parte

di

tutti,

ma

anche

consapevolezza

e

personalità

quando

avremo

la

palla.

Nulla

è

impossibile

nel

calcio,

per

questo

dobbiamo

provare

a

giocare,

ovunque,

cercando

di

andare

a

prenderci

i

punti.

Questo

per

me

è

imprescindibile

nell’economia

di

una

stagione

e

della

preparazione

delle

partite.

Il

Milan

è

una

squadra

che

ha

ritrovato

grande

compattezza

difensiva

grazie

ad

Allegri,

che

ha

dato

una

mentalità

solida,

esaltando

le

qualità

dei

singoli“.

La

versione

integrale

della

conferenza

stampa

odierna

è

disponibile

sul

canale

Pisa

Sporting

Club

presente

sulla

piattaforma

YouTube.

