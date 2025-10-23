“Ce la giocheremo, con orgoglio e ‘felicità sportiva’”

Il
Pisa
Sporting
Club
torna
al
“Meazza”
dopo
34
anni
per
una
gara
di
campionato.
Domani
(ore
20.45)
l’avversario
di
turno
sarà
il
Milan,
una
squadra
che
il
tecnico
nerazzurro
Alberto
Gilardino
conosce
bene
e
che
attualmente
occupa
la
prima
posizione
nella
classifica
della
Serie
A
Enilive:
“A
San
Siro
dovremo
scendere
in
campo
con
‘felicità’
sportiva
ma
anche
con
l’orgoglio
di
poter
giocare
contro
i
primi
della
classe.
Sarà
ovviamente
una
partita
molto
difficile
e
serviranno
umiltà
in
fase
difensiva
e
sacrificio
da
parte
di
tutti,
ma
anche
consapevolezza
e
personalità
quando
avremo
la
palla.
Nulla
è
impossibile
nel
calcio,
per
questo
dobbiamo
provare
a
giocare,
ovunque,
cercando
di
andare
a
prenderci
i
punti.
Questo
per
me
è
imprescindibile
nell’economia
di
una
stagione
e
della
preparazione
delle
partite.
Il
Milan
è
una
squadra
che
ha
ritrovato
grande
compattezza
difensiva
grazie
ad
Allegri,
che
ha
dato
una
mentalità
solida,
esaltando
le
qualità
dei
singoli“.
