I Nerazzurri in “Nazionale”

Saranno
tre
i
calciatori
del
Pisa
Sporting
Club
impegnati
in
questa
seconda
finestra
internazionale
della
stagione.
Vediamo
nel
dettaglio
i
protagonisti
e
le
gare
in
programma:
Marius
Marin
Due
impegni
con
la
Nazionale
maggiore
rumena
per
centrocampista
nerazzurro
che
giovedì
9
ottobre
2025
affronterà
in
amichevole
la
Moldavia
prima
di
ospitare
domenica
12
ottobre
2025
l’Austria
per
una
gara
valida
per
le
qualificazioni
ai
prossimi
Mondiali
FIFA.
Isak
Vural
Convocazione
nella
Nazionale
Under
21
della
Turchia
per
il
giovane
centrocampista
nerazzurro
che
venerdì
10
ottobre
2025
affronterà
in
casa
la
Lituania
e
quindi
martedì
14
ottobre
2025
farà
visita
all’Ungheria;
entrambi
i
match
sono
validi
per
le
qualificazioni
ai
prossimi
campionati
Europei
di
categoria.
Louis
Buffon
Doppio
impegno
amichevole
in
Liechtenstein
per
l’attaccante
nerazzurro
convocato
dalla
Nazionale
Under
19
della
Repubblica
Ceca
per
questo
mini
tournée
che
si
concluderà
lunedì
13
ottobre
2025