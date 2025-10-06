I Nerazzurri in “Nazionale”

Saranno

tre

i

calciatori

del

Pisa

Sporting

Club

impegnati

in

questa

seconda

finestra

internazionale

della

stagione.

Vediamo

nel

dettaglio

i

protagonisti

e

le

gare

in

programma:



Marius

Marin

Due

impegni

con

la

Nazionale

maggiore

rumena

per

centrocampista

nerazzurro

che

giovedì

9

ottobre

2025

affronterà

in

amichevole

la

Moldavia

prima

di

ospitare

domenica

12

ottobre

2025

l’Austria

per

una

gara

valida

per

le

qualificazioni

ai

prossimi

Mondiali

FIFA.



Isak

Vural

Convocazione

nella

Nazionale

Under

21

della

Turchia

per

il

giovane

centrocampista

nerazzurro

che

venerdì

10

ottobre

2025

affronterà

in

casa

la

Lituania

e

quindi

martedì

14

ottobre

2025

farà

visita

all’Ungheria;

entrambi

i

match

sono

validi

per

le

qualificazioni

ai

prossimi

campionati

Europei

di

categoria.



Louis

Buffon

Doppio

impegno

amichevole

in

Liechtenstein

per

l’attaccante

nerazzurro

convocato

dalla

Nazionale

Under

19

della

Repubblica

Ceca

per

questo

mini

tournée

che

si

concluderà

lunedì

13

ottobre

2025