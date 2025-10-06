La Primavera resta in vetta

Con
il
poker
rifilato
al
Crotone
la
squadra
Primavera
del
Pisa
Sporting
Club
mantiene
la
vetta
del
girone
B
del
campionato
di
categoria
in
coabitazione
con
il
Pescara.
Il
risultato
dei
ragazzi
di
mister
Innocenti
è
senza
dubbio
tra
i
più
positivi
dell’ultimo
weekend
di
gara
delle
giovanili
nerazzurre.
Ecco
nel
dettaglio
tutti
i
risultati:
Settore
Maschile
PRIMAVERA
2.
Pisa-Crotone
4-1
UNDER
17.
Cesena-Pisa
1-0
UNDER
16.
Pisa-Bologna
2-3
UNDER
15.
Pisa-Bologna
2-2
UNDER
14.
Pisa-Arezzo
0-0
UNDER
13.
Pisa-Arezzo
2-0
Settore
Femminile
JUNIORES.
Pisa-Rinascita
Doccia
0-1
UNDER
17.
Rinascita
Doccia-Pisa
5-3
UNDER
15.
Pisa-Galcianese
12-1