Pisa-Lazio 0-0

PISA.
Semper,
Angori,
Caracciolo,
Canestrelli,
Marin
(65′
Akinsanmiro),
Tramoni
(65′
Leris),
Cuadrado
(65′
Moreo),
Touré,
Nzola,
Aebischer,
Denoon
(46′
Calabresi).
A
disposizione.
Nicolas,
Scuffet,
Højholt,
Meister,
Buffon,
Vural,
Piccinini,
Mbambi,
Bonfanti,
Lorran.
Allenatore
Gilardino.
LAZIO.
Provedel,
Pellegrini
(58′
Lazzari),
Guendouzi,
Zaccagni,
Romagnoli,
Isaksen
(81′
Noslin),
Dia
(46′
Pedro),
Basic
(58′
Vecino),
Cataldi,
Gila
(60′
Provstgaard),
Marusic.
A
disposizione.
Mandas,
Furlanetto,
Patric,
Belahyane.
Allenatore
Sarri.
Arbitro.
Davide
Massa
di
Imperia.
Assistenti.
Dei
Giudici-Trinchieri.
4°
Ufficiale.
Fabbri.
Var.
Maggioni.
Avar.
Ghersini.
Note.
Ammoniti
Denoon,
Cuadrado,
Guendouzi,
Pedro.
Recupero
1′
pt;
4′
st.
Spettatori
10.101