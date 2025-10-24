Pisa-Lazio, info biglietti

La

Società

Pisa

Sporting

Club

comunica

le

modalità

di

acquisto

dei

biglietti

relativi

alla

gara

Pisa-Lazio,

in

programma

giovedì

30

ottobre

2025

alla

Cetilar®

Arena

(ore

20.45)

e

valida

per

la

9°

giornata

del

Campionato

Serie

A

EniLive.



Apertura

Prevendita

Curva

Nord

–

Curva

Sud

–

Gradinata

–

Tribuna

(Inferiore

e

Superiore).

Venerdì

24

ottobre

2025

(ore

15.30)

in

tutti

i

punti

vendita

del

circuito

Ticketone.

Questi

i

punti

vendita

attivi

sul

territorio

pisano:

–

Pisa

Store

(via

Oberdan

22,

Pisa)

–

Pisa

Store

(via

Luigi

Bianchi,

Pisa)

–

Tifo

Pisa

(Fornacette)



N.B.

Secondo

quanto

stabilito

dalle

Autorità

competenti

nei

settori

di

Curva

(Nord

e

Sud)

e

Gradinata

potranno

acquistare

biglietti

solo

i

possessori

della

Membership

Pisa

Card.

Tale

limitazione

NON

riguarderà

i

settori

di

Tribuna

Inferiore

e

Tribuna

Superiore.



Apertura

Prevendita

Settore

Ospiti

(Curva

Sud).

Venerdì

24

ottobre

2025

(ore

15.30).

Secondo

quanto

stabilito

dalle

Autorità

competenti

i

residenti

nella

Regione

Lazio

potranno

acquistare

biglietti

esclusivamente

nel

settore

ospiti

e

solo

se

sottoscrittori

del

programma

di

fidelizzazione

della

società

sportiva

SS

Lazio.

I

biglietti

relativi

a

questo

settore

potranno

essere

acquistati

solo

nei

punti

vendita

terrestri

del

circuito

Ticketone



Prevendita

on

line.

Attiva

a

partire

da

venerdì

24

ottobre

2025

(ore

15.30).

Ricordiamo

che

in

questa

modalità

non

è

possibile

acquistare

biglietti

a

tariffa

ridotta

riservati

alle

Persone

con

Disabilità

nel

settore

di

Tribuna.



La

modalità

on

line

NON

sarà

attiva

per

il

settore

ospiti

Questo

il

link:



https://pisasportingclub.ticketone.it/search



Servizi

Accessori

Abbonamento

Plus.

Ricordiamo

che

tutti

i

possessori

dell’Abbonamento

a

tariffa

Plus

potranno:

–

Usufruire

del

servizio

Ticketag

che

permette

di

rivendere

il

rateo

relativo

a

una

partita

a

cui

non

è

possibile

partecipare,

ottenendo

un

rimborso

per

quella

singola

gara.

Cliccando

su

questo

link



https://pisa-ticketag.ticketone.it/

–

Cedere

gratuitamente

il

proprio

posto

a

un’altra

persona

(in

questo

caso

senza

rimborso).

Cliccando

su

questo

link



https://sport.ticketone.it/post-order

Questi

i

prezzi

dei

biglietti



Curva

Nord

Intero.

35.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Under

14.

10.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Curva

Sud



Intero.

35.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Under

14.

10.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Gradinata



Intero.

45.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Under

14.

15.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Tribuna

Inferiore



Intero.

85.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Under

14.

25.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Persona

con

Disabilità.

25.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Tribuna

Superiore



Intero.

135.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Under

14.

45.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Persona

con

Disabilità.

45.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Informazione

di

servizio.

–

La

Tariffa

Persona

con

Disabilità

è

a

Persone

con

Disabilità

con

una

invalidità

riconosciuta

di

almeno

il

60%

(deambulanti).

–

La

Tariffa

Under

14

è

riservata

ai

ragazzi

nati

dopo il 01/01/2011