I Nerazzurri in campo a San Siro

Appuntamento
al
“Meazza”
di
Milano
per
il
Pisa
Sporting
Club
che
questa
sera
(ore
20.45)
affronterà
i
rossoneri
guidati
da
Massimiliano
Allegri.

Questi
i
calciatori
a
disposizione
dello
Staff
Tecnico
guidato
da
Alberto
Gilardino


#
1

Adrian
SEMPER

#
3

Samuele
ANGORI       

#
4

Antonio
CARACCIOLO

#
5

Simone
CANESTRELLI

#
6

Marius
MARIN

#
7

Mehdi
LERIS

#
8

Malthe
HOJHOLT

#
9

Henrik
MEISTER

#
10

Matteo
TRAMONI

#
11

Juan
CUADRADO

#
12

Nicolas
ANDRADE

#
14

Ebenezer
AKINSANMIRO

#
15

Idrissa
TOURE’

#
16

Louis
Thomas
BUFFON

#
18

Mbala
NZOLA

#
20

Michel
AEBISCHER

#
21

Isak
VURAL

#
22

Simone
SCUFFET

#
32

Stefano
MOREO

#
33

Arturo
CALABRESI

#
36

Gabriele
PICCININI

#
39

Raul
ALBIOL

#
44

Daniel
DENOON

#
94

Giovanni
BONFANTI

#
99

Lucas
LORRAN