I Nerazzurri in campo a San Siro

Appuntamento
al
“Meazza”
di
Milano
per
il
Pisa
Sporting
Club
che
questa
sera
(ore
20.45)
affronterà
i
rossoneri
guidati
da
Massimiliano
Allegri.
Questi
i
calciatori
a
disposizione
dello
Staff
Tecnico
guidato
da
Alberto
Gilardino
#
1
–
Adrian
SEMPER
#
3
–
Samuele
ANGORI
#
4
–
Antonio
CARACCIOLO
#
5
–
Simone
CANESTRELLI
#
6
–
Marius
MARIN
#
7
–
Mehdi
LERIS
#
8
–
Malthe
HOJHOLT
#
9
–
Henrik
MEISTER
#
10
–
Matteo
TRAMONI
#
11
–
Juan
CUADRADO
#
12
–
Nicolas
ANDRADE
#
14
–
Ebenezer
AKINSANMIRO
#
15
–
Idrissa
TOURE’
#
16
–
Louis
Thomas
BUFFON
#
18
–
Mbala
NZOLA
#
20
–
Michel
AEBISCHER
#
21
–
Isak
VURAL
#
22
–
Simone
SCUFFET
#
32
–
Stefano
MOREO
#
33
–
Arturo
CALABRESI
#
36
–
Gabriele
PICCININI
#
39
–
Raul
ALBIOL
#
44
–
Daniel
DENOON
#
94
–
Giovanni
BONFANTI
#
99
–
Lucas
LORRAN