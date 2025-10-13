Pisa-Verona, info biglietti

La

Società

Pisa

Sporting

Club

comunica

le

modalità

di

acquisto

dei

biglietti

relativi

alla

gara

Pisa-Verona,

in

programma

sabato

18

ottobre

2025

alla

Cetilar®

Arena

(ore

15.00)

e

valida

per

la

7°

giornata

del

Campionato

Serie

A

EniLive.



Apertura

Prevendita

Curva

Nord

–

Curva

Sud

–

Gradinata

–

Tribuna

(Inferiore

e

Superiore).

Lunedì

13

ottobre

2025

(ore

15.30)

in

tutti

i

punti

vendita

del

circuito

Ticketone.

Questi

i

punti

vendita

attivi

sul

territorio

pisano:

–

Pisa

Store

(via

Oberdan

22,

Pisa)

–

Pisa

Store

(via

Luigi

Bianchi,

Pisa)

–

Tifo

Pisa

(Fornacette)



N.B.

Secondo

quanto

stabilito

dalle

Autorità

competenti

nei

settori

di

Curva

(Nord

e

Sud)

e

Gradinata

potranno

acquistare

biglietti

solo

i

possessori

della

Membership

Pisa

Card.

Tale

limitazione

NON

riguarderà

i

settori

di

Tribuna

Inferiore

e

Tribuna

Superiore.



Apertura

Prevendita

Settore

Ospiti

(Curva

Sud).

Lunedì

13

ottobre

2025

(ore

15.30).

Secondo

quanto

stabilito

dalle

Autorità

competenti

i

residenti

nella

Regione

Veneto,

Lombardia

e

Trentino-Alto

Adige

potranno

acquistare

biglietti

esclusivamente

nel

settore

ospiti

e

solo

se

sottoscrittori

del

programma

di

fidelizzazione

della

società

sportiva

Hellas

Verona

FC.



Prevendita

on

line.

Attiva

a

partire

da

lunedì

13

ottobre

2025

(ore

15.30).

Ricordiamo

che

in

questa

modalità

non

è

possibile

acquistare

biglietti

a

tariffa

ridotta

riservati

alle

Persone

con

Disabilità

nel

settore

di

Tribuna.

La

modalità

on

line

sarà

attiva

per

il

settore

ospiti

Questo

il

link:



https://pisasportingclub.ticketone.it/search



Servizi

Accessori

Abbonamento

Plus.

Ricordiamo

che

tutti

i

possessori

dell’Abbonamento

a

tariffa

Plus

potranno:

–

Usufruire

del

servizio

Ticketag

che

permette

di

rivendere

il

rateo

relativo

a

una

partita

a

cui

non

è

possibile

partecipare,

ottenendo

un

rimborso

per

quella

singola

gara.

Cliccando

su

questo

link



https://pisa-ticketag.ticketone.it/

–

Cedere

gratuitamente

il

proprio

posto

a

un’altra

persona

(in

questo

caso

senza

rimborso).

Cliccando

su

questo

link



https://sport.ticketone.it/post-order



Iniziativa

Speciale

rivolta

alle

Donne.

Ottobre

è

il

mese

‘rosa’,

il

mese

dedicato

alla

prevenzione

del

tumore

al

seno.

Per

celebrare

la

Giornata

Nazionale

di

Sensibilizzazione

sul

Tumore

al

Seno

Metastatico

che

si

svilupperà

con

tutte

le

sue

iniziative

proprio

oggi,

13

ottobre,

la

Società

ha

deciso

di

dedicare

una

tariffa

speciale

in

Tribuna

Coperta

(Superiore

e

Inferiore)

a

tutte

le

donne.

Fino

ad

esaurimento

dei

posti

sarà

possibile

usufruire

di

tale

tariffa

solo

ed

esclusivamente

recandosi

presso

i

punti

vendita

ufficiali

del

Pisa

Sporting

Club.



Promo

Under

14.

Per

questa

partita

sarà

valida

anche

la

promozione

riservata

ai

minori

anni

14

cui

la

società

ha

riservato

n.600

biglietti

a

titolo

gratuito

ottenibili,

fino

ad

esaurimento,

in

tutti

i

settori

dello

Stadio.

I

titoli

omaggio

potranno

essere

richiesti

presso

il

Pisa

Store

di

via

Oberdan

22

(Borgo

Largo)

a

fronte

dell’acquisto

di

un

biglietto

a

tariffa

intera

da

parte

di

un

di

un

accompagnatore

maggiorenne

(genitore

o

parente

fino

al

quarto

grado).

Ricordiamo

che

la

legge

(D.L.

8/2/2007

nr.

8,

convertito,

con

modificazione,

nella

legge

4

aprile

2007

n.

41)

prevede

il

rilascio

di

biglietti

nominativi

gratuiti

ai

minori

di

anni

14

accompagnati

da

un

genitore

o

da

un

parente

fino

al

quarto

grado,

nella

misura

massima

di

un

minore

per

ciascun

maggiorenne,

per

un

numero

di

manifestazioni

sportive

non

inferiore

al

cinquanta

per

cento

di

quelle

organizzate

nel

corso

dell’anno.

Il

maggiorenne

è

tenuto

ad

assicurare

la

sorveglianza

sul

minore

per

tutta

la

durata

della

manifestazione

sportiva.

Questi

i

prezzi

dei

biglietti



Curva

Nord

Intero.

25.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Under

14.

10.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Curva

Sud



Intero.

25.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Under

14.

10.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Gradinata



Intero.

45.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Under

14.

15.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Tribuna

Inferiore



Intero.

65.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Ridotto

Donne.

30.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Under

14.

25.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Persona

con

Disabilità.

25.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Tribuna

Superiore



Intero.

105.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Ridotto

Donne.

50.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Under

14.

45.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Persona

con

Disabilità.

45.00

euro

(+

4

euro

d.p.)



Informazione

di

servizio.

–

La

Tariffa

Persona

con

Disabilità

è

a

Persone

con

Disabilità

con

una

invalidità

riconosciuta

di

almeno

il

60%

(deambulanti).

–

La

Tariffa

Under

14

è

riservata

ai

ragazzi

nati

dopo il 01/01/2011