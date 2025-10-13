Under 17. Pisa-Virtus Entella 0-1

PISA.
Guizzo
(46′
Degli
Innocenti),
Neri
(6′
Bertacca),
Marra,
Rocca,
Ciberti,
Lanza,
Bernardini,
Saviozzi
(74′
Agostini),
Ghizzani,
Vitale
(74′
Lombardi),
Lucarelli
(65′
Masini).
A
disposizione.
Ietro,
Lelli,
Bartucci,
Ionta.
Allenatore
Murras.
VIRTUS
ENTELLA.
Tassara,
Costantino,
Alvigini
(63′
Salvadori),
Raso,
Ricciardi,
Tessicini,
Renna,
Di
Marco,
Botto,
Matei
(87′
Forte),
Paganino
(63′
Bucur).
A
disposizione.
Speziari,
Callierotti,
Cavalli,
Radovanovic,
Santinelli,
Thartoli.
Allenatore
Venuti.
Arbitro.
Alessio
Vaggelli
di
Prato.
Assistenti.
Della
Bartola-Pappalardo.
Rete.
81′
Botto.
Note.
Ammonito
Rocca;
espulso
Marra
all’87’
per
doppia
ammonizione.
Recupero
3′
pt;
6′
st.