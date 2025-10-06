Posted on by

Serie A EniLive, il programma fino alla 22esima

La
Lega
Serie
A
ha
ufficializzato
date
e
orari
del
Campionato
EniLive
fino
alla
22esima
giornata.
Ecco
il
cammino
che
attende
i
Nerazzurri



8° giornata.
Pisa-Verona
(sabato
18
ottobre
2025,
ore
15.00)



9° giornata.
Milan-Pisa
(venerdì
24
ottobre
2025,
ore
20.45)



9° giornata.
Pisa-Lazio
(giovedì
30
ottobre
2025,
ore
20.45)


10°
giornata.
Torino-Pisa
(domenica
2
novembre
2025,
ore
15.00)


11°
giornata.
Pisa-Cremonese
(venerdì
7
novembre
2025,
ore
20.45)


12°
giornata.
Sassuolo-Pisa
(lunedì
24
novembre
2025,
ore
20.45)


13°
giornata.
Pisa-Inter
(domenica
30
novembre
2025,
ore
15.00)


14°
giornata.
Pisa-Parma
(lunedì
8
dicembre
2025,
ore
15.00)


15°
giornata.
Lecce-Pisa
(venerdì
12
dicembre
2025,
ore
20.45)


16°
giornata.
Cagliari-Pisa
(domenica
21
dicembre
2025,
ore
12.30)


17°
giornata.
Pisa-Juventus
(sabato
27
dicembre
2025,
ore
20.45)


18°
giornata.
Genoa-Pisa
(sabato
3
gennaio
2026,
ore
15.00)


19°
giornata.
Pisa-Como
(martedì
6
gennaio
2026,
ore
15.00)


20°
giornata.
Udinese-Pisa
(sabato
10
gennaio
2026,
ore
15.00)


21°
giornata.
Pisa-Atalanta
(venerdì
16
gennaio
2026,
ore
20.45)


22°
giornata.
Inter-Pisa
(venerdì
23
gennaio
2026,
ore
20.45)