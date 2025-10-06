Il programma delle zebrette in vista della trasferta di sabato nel Lazio

Si è goduta un meritato weekend di riposo la Pianese, dopo il bellissimo successo ottenuto nell’anticipo di venerdì sera contro il Livorno, che è valso la prima gioia casalinga stagionale. Due giorni di sosta funzionali a recuperare le energie fisiche e mentali dopo il tour de force a cui è stata costretta la formazione bianconera, scesa in campo ben quattro incontri ufficiali nello spazio di due settimane. La squadra si è quindi ritrovata questo pomeriggio per riprendere gli allenamenti in vista del prossimo impegno, la trasferta di sabato 11 ottobre contro il Guidonia Montecelio (stadio Comunale, ore 17:30), valevole per la nona giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Il primo appuntamento in gruppo della settimana è stato utile a mister Alessandro Birindelli e al suo staff per focalizzare l’attenzione su quanto di buono fatto e a mettere la lente di ingrandimento sul prossimo avversario.

La settimana proseguirà con un altro allenamento pomeridiano nella giornata di domani, mentre mercoledì le zebrette saranno attese da una doppia seduta. Giovedì nuova sessione al pomeriggio, mentre venerdì mattina ci sarà spazio per la consueta rifinitura della vigilia che anticiperà la partenza per il Lazio.

L’articolo La Pianese riprende a lavorare dopo un weekend di riposo. Sguardo rivolto al Guidonia proviene da U.S. Pianese.