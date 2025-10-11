Si chiude la settimana Nerazzurra

Ultimo
allenamento
della
settimana
per
il
Pisa
Sporting
Club
che
questa
mattina
al
Centro
Sportivo
di
San
Piero
a
Grado
ha
completato
il
programma
di
lavoro
disegnato
dallo
Staff
Tecnico
guidato
da
Alberto
Gilardino
in
attesa
di
questo
weekend
senza
impegni
ufficiali.
La
squadra
Nerazzurra
ha
effettuato
una
seduta
tecnico-tattica
al
termine
della
quale
ha
ricevuto
il
‘rompete
le
righe’;
domani
non
sono
infatti
previsti
allenamenti.
La
preparazione
riprenderà,
sempre
al
Centro
Sportivo
di
San
Piero
a
Grado,
lunedì
pomeriggio
con
l’obiettivo
puntato
sulla
sfida
di
sabato
18
ottobre
(ore
15.00)
che
vedrà
l’Hellas
Verona
di
scena
alla
Cetilar
Arena