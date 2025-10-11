Si chiude la settimana Nerazzurra

Ultimo

allenamento

della

settimana

per

il

Pisa

Sporting

Club

che

questa

mattina

al

Centro

Sportivo

di

San

Piero

a

Grado

ha

completato

il

programma

di

lavoro

disegnato

dallo

Staff

Tecnico

guidato

da

Alberto

Gilardino

in

attesa

di

questo

weekend

senza

impegni

ufficiali.

La

squadra

Nerazzurra

ha

effettuato

una

seduta

tecnico-tattica

al

termine

della

quale

ha

ricevuto

il

‘rompete

le

righe’;

domani

non

sono

infatti

previsti

allenamenti.

La

preparazione

riprenderà,

sempre

al

Centro

Sportivo

di

San

Piero

a

Grado,

lunedì

pomeriggio

con

l’obiettivo

puntato

sulla

sfida

di

sabato

18

ottobre

(ore

15.00)

che

vedrà

l’Hellas

Verona

di

scena

alla

Cetilar

Arena