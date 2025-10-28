Torino-Pisa, info rimborsi

La
Società
Torino
FC
informa
che
è
stato
predisposto
un
servizio
di
rimborso
dei
biglietti
acquistati
per
la
gara
Torino-Pisa
in
programma
domenica
2
novembre
2025
(ore
15.00)
allo
Stadio
“Olimpico-Grande
Torino”
ma
non
più
validi
a
seguito
delle
decisioni
delle
Autorità
competenti
Per
tutti
gli
acquisti
effettuati
in
modalità
online
non
sarà
necessario
fare
nulla,
poiché
in
automatico
il
titolo
verrà
annullato
e
sarà
predisposto
il
riaccredito.
Per
i
biglietti
acquistati
nei
Punti
Vendita
Vivaticket,
invece,
sarà
attiva
la
piattaforma
rimborsi
a
questo
link:
https://shop.vivaticket.com/it/rimborsi
operativo
fino
a
mercoledì
05
novembre
2025.
Chi
è
in
possesso
di
un
biglietto
per
il
settore
ospiti
acquistato
in
un
punto
vendita
può
richiedere
il
rimborso
inserendo
il
sigillo
fiscale
e
successivamente
un
iban
su
cui
fare
il
rimborso.
Tutte
le
richieste
inserite
verranno
processate
a
partire
dal
3
novembre.