Torino-Pisa, info rimborsi

La

Società

Torino

FC

informa

che

è

stato

predisposto

un

servizio

di

rimborso

dei

biglietti

acquistati

per

la

gara

Torino-Pisa

in

programma

domenica

2

novembre

2025

(ore

15.00)

allo

Stadio

“Olimpico-Grande

Torino”

ma

non

più

validi

a

seguito

delle

decisioni

delle

Autorità

competenti

Per

tutti

gli

acquisti

effettuati

in

modalità

online

non

sarà

necessario

fare

nulla,

poiché

in

automatico

il

titolo

verrà

annullato

e

sarà

predisposto

il

riaccredito.

Per

i

biglietti

acquistati

nei

Punti

Vendita

Vivaticket,

invece,

sarà

attiva

la

piattaforma

rimborsi

a

questo

link:



https://shop.vivaticket.com/it/rimborsi

operativo

fino

a

mercoledì

05

novembre

2025.

Chi

è

in

possesso

di

un

biglietto

per

il

settore

ospiti

acquistato

in

un

punto

vendita

può

richiedere

il

rimborso

inserendo

il

sigillo

fiscale

e

successivamente

un

iban

su

cui

fare

il

rimborso.

Tutte

le

richieste

inserite

verranno

processate

a

partire

dal

3

novembre.