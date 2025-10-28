Empoli-Sampdoria, azzurri in campo col lutto al braccio per ricordare Silvano Bini

In occasione della sfida tra Empoli e Venezia, trentatreesima giornata di Serie A Enilive 2024/25 in programma domani, domenica 20 aprile alle ore 15.00 allo Stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli, gli azzurri di mister Roberto D’Aversa scenderanno in campo col lutto al braccio in ricordo della piccola Greta, tifosissima azzurra venuta a mancare nei giorni scorsi e di Giulio Drago, ex portiere azzurro e preparatore del settore giovanile del nostro Club scomparso ieri.





