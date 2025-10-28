PRES. MILLOZZI: “DOMENICA TUTTI AL MANNUCCI, PONTEDERA HA BISOGNO DEL CUORE DELLA SUA GENTE”

«Domenica

pomeriggio,

contro

il

Perugia,

ci

attende

una

partita

di

vitale

importanza,

una

di

quelle

sfide

che

vanno

oltre

i

novanta

minuti

di

gioco.

È

una

sfida

che

parla

di

orgoglio,

di

appartenenza,

di

amore

per

la

nostra

città

e

per

questi

colori

che

ci

rappresentano.

Il

Pontedera

ha

bisogno

del

calore,

della

voce

e

del

cuore

della

sua

gente.

Alla

squadra

chiediamo

di

portare

in

campo

la

storia

e

l’anima

di

Pontedera:

la

determinazione,

la

fatica,

la

passione,

l’umiltà.

Ma

per

vincere

serve

l’energia

di

tutti,

serve

sentire

lo

stadio

“Mannucci”

pulsare,

vivere,

spingere

i

nostri

ragazzi

oltre

ogni

limite.

Un

pensiero

e

un

ringraziamento

speciale

voglio

rivolgerlo

alla



Gradinata

Nord

Diego

Savelli,

che

anche

nei

momenti

più

difficili

non

ha

mai

fatto

mancare

il

proprio

sostegno.

Sono

loro

l’esempio

più

autentico

di

cosa

significhi

stare

vicino

alla

squadra:

con

il

cuore,

con

la

voce,

con

la

presenza

costante

e

con

un

amore

che

non

conosce

condizioni.

La

loro

passione

è

un

patrimonio

di

tutta

Pontedera.

Per

questo

vogliamo

che

lo

stadio

“Mannucci”

sia

una

festa

di

colori

granata,

una

spinta

in

più

per

i

nostri

ragazzi.

Invitiamo

tutta

la

città

a

stringersi

attorno

alla

squadra:

famiglie,

giovani,

tifosi

di

sempre

e

chi

magari

non

è

mai

venuto

allo

stadio

ma

sente

di

far

parte

di

questa

comunità.

È

il

momento

di

esserci,

tutti

insieme,

di

far

sentire

che

Pontedera

c’è

e

sa

farsi

sentire

nei

momenti

che

contano

davvero.

Abbiamo

voluto

pensare

anche

a

un

gesto

concreto

per

avvicinare

ancora

più

persone:



biglietti

al

prezzo

simbolico

di

1

euro

per

tutte

le

donne,

per

i

giovani

dai

14

ai

18

anni

non

compiuti

e

per

gli

over

66.

Un

piccolo

gesto

per

dire

che

il

calcio

è

di

tutti,

e

che

la

passione

può

unire

generazioni

e

persone

diverse

sotto

un

unico

colore,

il

granata.

Domenica

vogliamo

sentire

il

battito

di

un’intera

città

che

sostiene

i

suoi

ragazzi.

Insieme,

con

il

cuore

granata,

possiamo

fare

la

differenza.



Vi

aspettiamo

tutti

al

Mannucci:

Pontedera,

questa

partita

è

anche

tua.»