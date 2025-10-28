PRES. MILLOZZI: “DOMENICA TUTTI AL MANNUCCI, PONTEDERA HA BISOGNO DEL CUORE DELLA SUA GENTE”

«Domenica
pomeriggio,
contro
il
Perugia,
ci
attende
una
partita
di
vitale
importanza,
una
di
quelle
sfide
che
vanno
oltre
i
novanta
minuti
di
gioco.
È
una
sfida
che
parla
di
orgoglio,
di
appartenenza,
di
amore
per
la
nostra
città
e
per
questi
colori
che
ci
rappresentano.
Il
Pontedera
ha
bisogno
del
calore,
della
voce
e
del
cuore
della
sua
gente.
Alla
squadra
chiediamo
di
portare
in
campo
la
storia
e
l’anima
di
Pontedera:
la
determinazione,
la
fatica,
la
passione,
l’umiltà.
Ma
per
vincere
serve
l’energia
di
tutti,
serve
sentire
lo
stadio
“Mannucci”
pulsare,
vivere,
spingere
i
nostri
ragazzi
oltre
ogni
limite.
Un
pensiero
e
un
ringraziamento
speciale
voglio
rivolgerlo
alla
Gradinata
Nord
Diego
Savelli,
che
anche
nei
momenti
più
difficili
non
ha
mai
fatto
mancare
il
proprio
sostegno.
Sono
loro
l’esempio
più
autentico
di
cosa
significhi
stare
vicino
alla
squadra:
con
il
cuore,
con
la
voce,
con
la
presenza
costante
e
con
un
amore
che
non
conosce
condizioni.
La
loro
passione
è
un
patrimonio
di
tutta
Pontedera.
Per
questo
vogliamo
che
lo
stadio
“Mannucci”
sia
una
festa
di
colori
granata,
una
spinta
in
più
per
i
nostri
ragazzi.
Invitiamo
tutta
la
città
a
stringersi
attorno
alla
squadra:
famiglie,
giovani,
tifosi
di
sempre
e
chi
magari
non
è
mai
venuto
allo
stadio
ma
sente
di
far
parte
di
questa
comunità.
È
il
momento
di
esserci,
tutti
insieme,
di
far
sentire
che
Pontedera
c’è
e
sa
farsi
sentire
nei
momenti
che
contano
davvero.
Abbiamo
voluto
pensare
anche
a
un
gesto
concreto
per
avvicinare
ancora
più
persone:
biglietti
al
prezzo
simbolico
di
1
euro
per
tutte
le
donne,
per
i
giovani
dai
14
ai
18
anni
non
compiuti
e
per
gli
over
66.
Un
piccolo
gesto
per
dire
che
il
calcio
è
di
tutti,
e
che
la
passione
può
unire
generazioni
e
persone
diverse
sotto
un
unico
colore,
il
granata.
Domenica
vogliamo
sentire
il
battito
di
un’intera
città
che
sostiene
i
suoi
ragazzi.
Insieme,
con
il
cuore
granata,
possiamo
fare
la
differenza.
Vi
aspettiamo
tutti
al
Mannucci:
Pontedera,
questa
partita
è
anche
tua.»