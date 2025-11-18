Antonio Caracciolo ospite dell’IC Tongiorgi

Una

mattina

speciale,

tra

i

banchi

di

scuola,

per

Antonio

Caracciolo.

Il

capitano

del

Pisa

Sporting

Club

è

salito

in

cattedra

per

un

giorno

grazie

all’iniziativa

organizzata

con

l’IC

Tongiorgi,

svoltasi

nell’Aula

Magna

della

Scuola

secondaria

“Mazzini”.

Il

difensore

nerazzurro

ha

raccontato

ai

bambini

delle

classi

quinte

della

scuola

primaria

“Collodi”

e

delle

classi

quinte

della

scuola

primaria

“Filzi”

la

sua

esperienza

nel

calcio,

la

sua

crescita

umana

e

professionale

e

il

suo

modo

di

affrontare

momenti

belli

e

brutti

della

vita

di

uno

sportivo

professionista,

toccando

anche

temi

importanti

come

il

bullismo

e

la

discriminazione.

Molte,

anzi

moltissime,

le

domande

dei

piccoli

studenti

emozionati

di

fronte

ad

uno

dei

principali

protagonisti

della

loro

squadra

del

cuore,

ognuno

di

loro

con

qualcosa

di

nerazzurro

indosso.

Un

evento,

insomma,

perfettamente

riuscito

al

quale

hanno

preso

parte

anche

la

Dirigente

Scolastica

dell’IC

Tongiorgi

Beatrice

Lambertucci,

l’insegnante

Lorenzo

Frassi

e

i

rappresentanti

dell’area

comunicazione-marketing

del

Pisa

Sporting

Club.