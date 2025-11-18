Antonio Caracciolo ospite dell’IC Tongiorgi

Una
mattina
speciale,
tra
i
banchi
di
scuola,
per
Antonio
Caracciolo.
Il
capitano
del
Pisa
Sporting
Club
è
salito
in
cattedra
per
un
giorno
grazie
all’iniziativa
organizzata
con
l’IC
Tongiorgi,
svoltasi
nell’Aula
Magna
della
Scuola
secondaria
“Mazzini”.
Il
difensore
nerazzurro
ha
raccontato
ai
bambini
delle
classi
quinte
della
scuola
primaria
“Collodi”
e
delle
classi
quinte
della
scuola
primaria
“Filzi”
la
sua
esperienza
nel
calcio,
la
sua
crescita
umana
e
professionale
e
il
suo
modo
di
affrontare
momenti
belli
e
brutti
della
vita
di
uno
sportivo
professionista,
toccando
anche
temi
importanti
come
il
bullismo
e
la
discriminazione.
Molte,
anzi
moltissime,
le
domande
dei
piccoli
studenti
emozionati
di
fronte
ad
uno
dei
principali
protagonisti
della
loro
squadra
del
cuore,
ognuno
di
loro
con
qualcosa
di
nerazzurro
indosso.
Un
evento,
insomma,
perfettamente
riuscito
al
quale
hanno
preso
parte
anche
la
Dirigente
Scolastica
dell’IC
Tongiorgi
Beatrice
Lambertucci,
l’insegnante
Lorenzo
Frassi
e
i
rappresentanti
dell’area
comunicazione-marketing
del
Pisa
Sporting
Club.