Posted on by

Sassuolo-Pisa, arbitra Davide Di Marco

Il
Responsabile
della
CAN
Serie
A
e
B
Gianluca
Rocchi
ha
ufficializzato
le
designazioni
arbitrali
relative
alla
12°
giornata
del
Campionato
Serie
A
ENILIVE.
Questi
i
designati
per
la
gara
Sassuolo-Pisa
in
programma
lunedì
24
novembre
2025
(ore
20.45)
al
Mapei
Stadium
(Reggio
Emilia)


Arbitro.
Davide
Di
Marco
(Ciampino)


Assistente.
Andrea
Zingarelli
(Siena)


Assistente.
Giuseppe
Di
Giacinto
(Teramo)


Ufficiale.
Ermanno
Feliciani
(Teramo)

Var.
Matteo
Gariglio
(Pinerolo)

Avar.
Gianluca
Aureliano
(Bologna)