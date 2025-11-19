Sassuolo-Pisa, arbitra Davide Di Marco

Il
Responsabile
della
CAN
Serie
A
e
B
Gianluca
Rocchi
ha
ufficializzato
le
designazioni
arbitrali
relative
alla
12°
giornata
del
Campionato
Serie
A
ENILIVE.
Questi
i
designati
per
la
gara
Sassuolo-Pisa
in
programma
lunedì
24
novembre
2025
(ore
20.45)
al
Mapei
Stadium
(Reggio
Emilia)
Arbitro.
Davide
Di
Marco
(Ciampino)
1°
Assistente.
Andrea
Zingarelli
(Siena)
2°
Assistente.
Giuseppe
Di
Giacinto
(Teramo)
4°
Ufficiale.
Ermanno
Feliciani
(Teramo)
Var.
Matteo
Gariglio
(Pinerolo)
Avar.
Gianluca
Aureliano
(Bologna)