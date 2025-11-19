Francesco Fourneau di Roma 1 l’arbitro di Avellino-Empoli

Sono stati resi noti gli arbitri delle gare valide per l’undicesima giornata del Campionato di Serie BKT 2025/26.







Maurizio Mariani di Aprilia l’arbitro di Entella-Empoli, gara in programma sabato 1° novembre alle ore 17.15 allo Stadio Sannazzari di Chiavari. Alberto Tegoni di Milano e Andrea Zezza di Ostia Lido gli assistenti; Gabriele Restaldo di Ivrea il IV uomo; Francesco Meraviglia di Pistoia il Var e Rodolfo Di Vuolo di Castellammare Di Stabia l’Avar.







Mariani ha diretto 92 gare in Serie B, 15 una gara in questa stagione oltre a due sfide di Champions League e una di Serie A. Sono 26 i precedenti con gli azzurri del direttore di gara, con un bilancio di 10 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte. La prima gara risale al 14 agosto 2011, secondo turno di Coppa Italia, con gli azzurri che superarono il Piacenza 4-1. Sempre nella stagione 2011/12 ha arbitrato Vicenza-Empoli 1-0 e Empoli-Bari 1-0. Nella stagione successiva ha arbitrato 5 volte gli azzurri, nelle vittorie a Lanciano (3-0) e in casa col Cittadella (1-0) e nei pareggi con lo Spezia (2-2) e sul campo del Sassuolo (1-1), oltre che ritorno della semifinale col Novara, con gli azzurri vittoriosi 4-1. Tre sfide nel torneo 2013/14, il pareggio in casa con il Siena per 0-0, il successo per 1-0 sul Novara e la sconfitta, sempre per 1-0, con il Varese. Mariani torna a dirigere gli azzurri nella prima gara della Serie A 2015/16, con il Chievo che passò 3-1 al Castellani Computer Gross Arena; sempre in quella stagione ha arbitrato Bologna-Empoli 2-3 e Genoa-Empoli 1-0. Quattro le gare dirette nella Serie A 2016/17, la sconfitta casalinga con la Sampdoria per 1-0 e quelle in trasferta con Napoli, Juventus (entrambe per 2-0) e Cagliari, 3-2. Infine il successo per 3-0 sul Sassuolo nel febbraio del 2019, la vittoria in Coppa Italia per 2-1 contro il Pescara e il pareggio del febbraio del 2021, 1-1, sul campo della Spal. Chiudono il quadro la sconfitta interna 0-3 degli azzurri con la Sampdoria nella stagione 2021/22, la vittoria per 3-1 sul campo della Salernitana del febbraio del 2024, la sconfitta, ad aprile sempre del 2024, 1-0 a Lecce; nel torneo scorso la sconfitta in casa con l’Atalanta a febbraio e il pareggio sul campo del Como 1-1. Con l’Entella 2 vittorie ed 1 pareggio su 3 incroci, tutti in casa nella Serie B 2014/15.