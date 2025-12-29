Posted on by

La programmazione delle gare della Pianese fino alla 31ª giornata

Il programma delle gare in cui saranno impegnate le zebrette fino alla dodicesima giornata di ritorno

Sono state rese note quest’oggi le date e gli orari delle gare dalla 5ª alla 12ª giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Sky Wifi. Di seguito il programma delle partite in cui sarà impegnata la Pianese:

24ª giornata: Pianese-Vis Pesaro, sabato 31 gennaio 2026 ore 14:30
25ª giornata: Arezzo-Pianese, domenica 8 febbraio 2026 ore 17:30
26ª giornata: Pianese-Perugia, giovedì 12 febbraio 2026 ore 20:30
27ª giornata: Livorno-Pianese, domenica 15 febbraio 2026 ore 14:30
28ª giornata: Pianese-Guidonia Montecelio, venerdì 20 febbraio 2026 ore 20:30
29ª giornata: Bra-Pianese, domenica 1 marzo 2026 ore 14:30
30ª giornata: Ravenna-Pianese, mercoledì 4 marzo 2026 ore 20:30
31ª giornata: Pianese-Pineto, domenica 8 marzo 2026 ore 14:30

(Ufficio Stampa Pianese)

