Cetilar Arena, due appuntamenti speciali

Il

prossimo

8

dicembre

la

Cetilar

Arena

sarà

teatro

di

appuntamenti

speciali.

Oltre

all’attesa

gara

che

vedrà

il

Pisa

sfidare

il

Parma

(ore

15.00)

e

alla

cerimonia

di

consegna

a

Stefano

Moreo

della

maglia

celebrativa

per

il

raggiungimento

delle

100

presenze

in

Nerazzurro,

ci

saranno

altri

due

momenti

da

non

perdere.

Per

contribuire

alla

campagna

lanciata

dalla

Giornata

Mondiale

delle

Persone

con

Disabilità,

celebrata

in

tutto

il

Mondo

lo

scorso

3

dicembre,

il

Pisa

Sporting

Club

e

il

Parma

Calcio

1913

faranno

scendere

in

campo

le

loro

squadre

“4

Special”;

tre

rappresentanti

accompagneranno

i

ventidue

protagonisti

del

match

valido

per

la

Serie

A

EniLive

e

durante

l’intervallo

tutti

i

protagonisti

di

questi

due

fantastici

gruppi

sfileranno

a

bordo

campo

per

raccogliere

il

saluto

della

Cetilar

Arena.

Prima

del

fischio

d’inizio,

invece,

tornerà

ad

esibirsi

all’Arena

la

cantante

“Mirall”,

pseudonimo

di

Greta

Ciurlante,

conosciutissima

cantautrice

pisana

attiva

nella

scena

jazz

e

soul

e

vincitrice

di

Area

Sanremo

2020;

Mirall

farà

ascoltare

al

pubblico

della

Cetilar

Arena

i

suoi

ultimi

successi.