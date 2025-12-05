Cetilar Arena, due appuntamenti speciali

Il
prossimo
8
dicembre
la
Cetilar
Arena
sarà
teatro
di
appuntamenti
speciali.
Oltre
all’attesa
gara
che
vedrà
il
Pisa
sfidare
il
Parma
(ore
15.00)
e
alla
cerimonia
di
consegna
a
Stefano
Moreo
della
maglia
celebrativa
per
il
raggiungimento
delle
100
presenze
in
Nerazzurro,
ci
saranno
altri
due
momenti
da
non
perdere.
Per
contribuire
alla
campagna
lanciata
dalla
Giornata
Mondiale
delle
Persone
con
Disabilità,
celebrata
in
tutto
il
Mondo
lo
scorso
3
dicembre,
il
Pisa
Sporting
Club
e
il
Parma
Calcio
1913
faranno
scendere
in
campo
le
loro
squadre
“4
Special”;
tre
rappresentanti
accompagneranno
i
ventidue
protagonisti
del
match
valido
per
la
Serie
A
EniLive
e
durante
l’intervallo
tutti
i
protagonisti
di
questi
due
fantastici
gruppi
sfileranno
a
bordo
campo
per
raccogliere
il
saluto
della
Cetilar
Arena.
Prima
del
fischio
d’inizio,
invece,
tornerà
ad
esibirsi
all’Arena
la
cantante
“Mirall”,
pseudonimo
di
Greta
Ciurlante,
conosciutissima
cantautrice
pisana
attiva
nella
scena
jazz
e
soul
e
vincitrice
di
Area
Sanremo
2020;
Mirall
farà
ascoltare
al
pubblico
della
Cetilar
Arena
i
suoi
ultimi
successi.