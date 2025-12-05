Posted on by

Under 17, che sfida con la Juve! La Primavera gioca al “Pagni”

Lo
Stadio
“Pagni”
sarà
il
campo
principale
del
weekend
di
gare
del
settore
giovanile
del
Pisa
Sporting
Club;
a
Peccioli,
infatti,
giocherà
la
Primavera
contro
il
Monopoli,
così
come
l’Under
17
contro
la
Juventus
e
le
categoria
Under
16
e
Under
15
entrambe
contro
la
Carrarese:


Campionato
PRIMAVERA
2
Pisa-Monopoli
(sabato,
ore
12.00)
Stadio
“Pagni”,
via
XXV
Aprile
6,
Peccioli


Campionato
UNDER
17
Pisa-Juventus
(sabato,
ore
16.00)
Stadio
“Pagni”,
via
XXV
Aprile
6,
Peccioli


Campionato
UNDER
16
Pisa-Carrarese
(domenica,
ore
10.30)
Stadio
“Pagni”,
via
XXV
Aprile
6,
Peccioli


Campionato
UNDER
15
Pisa-Carrarese
(domenica,
ore
12.30)
Stadio
“Pagni”,
via
XXV
Aprile
6,
Peccioli


Campionato
UNDER
14
Pisa-Spezia
(domenica,
ore
11.00)
Stadio
“Corsi”,
via
Di
Vittorio,
Calcinaia


Campionato
UNDER
13
Pisa-Spezia
(domenica,
ore
11.30)
Cus
Pisa,
via
Chiarugi
5,
Pisa


Campionato
ESORDIENTI

ANNO
Pisa-Zambra
(domenica,
ore
9.30)
Cus
Pisa,
via
Chiarugi
5,
Pisa


Campionato
PULCINI

ANNO
Monteserra-Pisa
(sabato,
ore
17.00)
Campo
“Bacci”,
via
Eroi
dello
Spazio,
Cascine
di
Buti


Campionato
PULCINI

ANNO
Pisa-Monteserra
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Zara”,
via
del
Viadotto
8,
Coltano


Campionato
PRIMI
CALCI
8
ANNI
Vecchiano-Pisa
(sabato,
ore
16.30)
Campo
“Fatticcioni”,
via
Provinciale
1,
Nodica


Campionato
PRIMI
CALCI
8
ANNI
Pisa-Calci
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Zara”,
via
del
Viadotto
8,
Coltano

Con
le
Juniores
a
riposo
fari
puntati
sulle
Under
17
di
scena
in
casa
dello
Zenith
Prato;
in
trasferta
anche
Under
12
e
Pulcini.
Impegno
casalingo,
invece,
per
le
Under
15


Campionato
UNDER
17
Zenith
Prato-Pisa
(domenica,
ore
11.30)
Campo
“Chiavacci”,
via
del
Purgatorio
81/A,
Prato


Campionato
UNDER
15
Pisa-Trebesto
(domenica,
ore
10.00)
Campo
“Scirea”,
via
De
Amicis,
Arena
Metato


Campionato
UNDER
12
Zambra-Pisa
(sabato,
ore
15.30)
Campo
“Menicucci”,
via
Cammeo,
Zambra


Campionato
PULCINI
San
Giuliano-Pisa
(sabato,
ore
17.00)
Stadio
“Bui”,
via
Dinucci,
San
Giuliano
Terme