Under 17, che sfida con la Juve! La Primavera gioca al “Pagni”

Con le Juniores a riposo fari puntati sulle Under 17 di scena in casa dello Zenith Prato; in trasferta anche Under 12 e Pulcini. Impegno casalingo, invece, per le Under 15

Lo Stadio “Pagni” sarà il campo principale del weekend di gare del settore giovanile del Pisa Sporting Club; a Peccioli, infatti, giocherà la Primavera contro il Monopoli, così come l’Under 17 contro la Juventus e le categoria Under 16 e Under 15 entrambe contro la Carrarese:

