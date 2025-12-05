Under 17, che sfida con la Juve! La Primavera gioca al “Pagni”

Lo
Stadio
“Pagni”
sarà
il
campo
principale
del
weekend
di
gare
del
settore
giovanile
del
Pisa
Sporting
Club;
a
Peccioli,
infatti,
giocherà
la
Primavera
contro
il
Monopoli,
così
come
l’Under
17
contro
la
Juventus
e
le
categoria
Under
16
e
Under
15
entrambe
contro
la
Carrarese:
Campionato
PRIMAVERA
2
Pisa-Monopoli
(sabato,
ore
12.00)
Stadio
“Pagni”,
via
XXV
Aprile
6,
Peccioli
Campionato
UNDER
17
Pisa-Juventus
(sabato,
ore
16.00)
Stadio
“Pagni”,
via
XXV
Aprile
6,
Peccioli
Campionato
UNDER
16
Pisa-Carrarese
(domenica,
ore
10.30)
Stadio
“Pagni”,
via
XXV
Aprile
6,
Peccioli
Campionato
UNDER
15
Pisa-Carrarese
(domenica,
ore
12.30)
Stadio
“Pagni”,
via
XXV
Aprile
6,
Peccioli
Campionato
UNDER
14
Pisa-Spezia
(domenica,
ore
11.00)
Stadio
“Corsi”,
via
Di
Vittorio,
Calcinaia
Campionato
UNDER
13
Pisa-Spezia
(domenica,
ore
11.30)
Cus
Pisa,
via
Chiarugi
5,
Pisa
Campionato
ESORDIENTI
1°
ANNO
Pisa-Zambra
(domenica,
ore
9.30)
Cus
Pisa,
via
Chiarugi
5,
Pisa
Campionato
PULCINI
2°
ANNO
Monteserra-Pisa
(sabato,
ore
17.00)
Campo
“Bacci”,
via
Eroi
dello
Spazio,
Cascine
di
Buti
Campionato
PULCINI
1°
ANNO
Pisa-Monteserra
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Zara”,
via
del
Viadotto
8,
Coltano
Campionato
PRIMI
CALCI
8
ANNI
Vecchiano-Pisa
(sabato,
ore
16.30)
Campo
“Fatticcioni”,
via
Provinciale
1,
Nodica
Campionato
PRIMI
CALCI
8
ANNI
Pisa-Calci
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Zara”,
via
del
Viadotto
8,
Coltano
Con
le
Juniores
a
riposo
fari
puntati
sulle
Under
17
di
scena
in
casa
dello
Zenith
Prato;
in
trasferta
anche
Under
12
e
Pulcini.
Impegno
casalingo,
invece,
per
le
Under
15
Campionato
UNDER
17
Zenith
Prato-Pisa
(domenica,
ore
11.30)
Campo
“Chiavacci”,
via
del
Purgatorio
81/A,
Prato
Campionato
UNDER
15
Pisa-Trebesto
(domenica,
ore
10.00)
Campo
“Scirea”,
via
De
Amicis,
Arena
Metato
Campionato
UNDER
12
Zambra-Pisa
(sabato,
ore
15.30)
Campo
“Menicucci”,
via
Cammeo,
Zambra
Campionato
PULCINI
San
Giuliano-Pisa
(sabato,
ore
17.00)
Stadio
“Bui”,
via
Dinucci,
San
Giuliano
Terme