La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha ufficializzato il programma delle gare fino alla 5° giornata di campionato.
Ecco, nel dettaglio, date e orari dei match che attendono i Nerazzurri:
1° Giornata. Pisa-Padova
(Domenica 23 agosto, ore 19.00)
2° Giornata. Pisa-Catanzaro
(Domenica 30 agosto, ore 21.00)
3° Giornata. Juve Stabia-Pisa
(Domenica 6 settembre, ore 15.00)
4° Giornata. Pisa-Virtus Entella
(Venerdì 11 settembre, ore 21.00)
5° Giornata. Mantova-Pisa
(Domenica 20 settembre, ore 17.15)
<p>The post Serie BKT, date e orari fino alla 5° giornata first appeared on Pisa Sporting Club.</p>