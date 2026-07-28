Pisa Sporting Club e Pharmanutra S.p.A. ancora insieme!

Pharmanutra si conferma Main Sponsor del Pisa Sporting Club col brand Cetilar® che grifferà i kit gara ufficiali Adidas; oltre a dare nuovamente il nome all’Arena Garibaldi che si presenterà sul palcoscenico della prossima Serie BKT come Cetilar® Arena!

Si rinnova così, per l’ottava stagione consecutiva, il binomio tra le eccellenze del territorio pisano: una partnership importante, dentro e fuori dal campo, che è cresciuta nel corso degli anni rappresentando la Città della Torre Pendente in Italia e nel Mondo.

Cetilar®, una linea di prodotti dedicati al benessere di muscoli e articolazioni a base di Esteri Grassi Cetilati (CFA) declinata nelle versioni Crema, Patch, Tape e Oro, ora anche Cetilar® Nutrition, linea di prodotti dedicata alla nutrizione e al miglioramento della performance dell’atleta agonista, è ormai diventata alleata fondamentale del Club nerazzurro.

Una rinnovata sinergia presentata questa mattina nell’Auditorium della sede di Pharmanutra S.p.A. da Andrea Lacorte (Presidente Pharmanutra S.p.A.), Carlo Volpi (COO Pharmanutra S.p.A.) e Giuseppe Corrado (Presidente Pisa SC).

Questo il commento di Andrea Lacorte (Presidente Pharmanutra S.p.A.):

“Siamo stati al fianco del Pisa Sporting Club negli ultimi sette anni, accompagnandolo nella sua straordinaria cavalcata fino alla Serie A, un evento che non accadeva da più di tre decenni. La scorsa stagione è stata complicata, ma ciò non toglie nulla al solido legame che abbiamo instaurato nel corso del tempo con la società presieduta da Giuseppe Corrado, un rapporto che si basa su fiducia e stima reciproca, e che continuerà quindi con rinnovato entusiasmo, per l’ottavo anno consecutivo, anche per il campionato 2026-2027. Siamo sempre presenti quando c’è da sostenere la squadra della nostra città, conosciamo bene il rapporto che lega i nerazzurri alla cittadinanza e siamo quindi i primi a supportarla con lo stesso entusiasmo e la medesima passione”.

E questo il pensiero di Giuseppe Corrado (Presidente Pisa SC):

“Il Pisa Sporting Club è davvero felice e orgoglioso nel vedere confermata la volontà di Pharmanutra di continuare ad affiancarci nel nostro progetto sportivo. Per la nostra Società, e per me in particolare, Pharmanutra rappresenta oltre che il partner ideale di riferimento, anche l’orgoglio e l’ambizione di cui fregiarsi per il nostro percorso di questi anni. Il rapporto con Pharmanutra ha basi solide e condivise ed è diventata ormai una piacevole consuetudine celebrare il rinnovo di una partnership che attraversa le stagioni e le categorie sempre con la stessa visione e la stessa passione. Come è diventato così naturale vedere il marchio Cetilar® apposto al centro delle nostre bellissime maglie e come è altrettanto significativo e naturale, per i nostri calciatori e per i nostri avversari, entrare in campo nella Cetilar® Arena consapevoli di essere di fronte ad una realtà sportiva e imprenditoriale ambiziosa e lungimirante“.

<p>The post Pisa Sporting Club e Pharmanutra S.p.A. ancora insieme! first appeared on Pisa Sporting Club.</p>