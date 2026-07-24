Posted on 24 Luglio 2026 by Paolo De Luca Rafiu Durosinmi passa al Genk Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo definitivo il calciatore Rafiu Durosinmi alla Società KRC Genk (Belgio) A Rafiu rivolgiamo i nostri migliori auspici per il prosieguo della carriera <p>The post Rafiu Durosinmi passa al Genk first appeared on Pisa Sporting Club.</p> Condividi: Condividi su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook Condividi su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp Condividi su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram Condividi su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn Condividi su X (Si apre in una nuova finestra) X Condividi su Mastodon (Si apre in una nuova finestra) Mastodon Condividi su Reddit (Si apre in una nuova finestra) Reddit Invia un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail Stampa (Si apre in una nuova finestra) Stampa Correlati Pisa