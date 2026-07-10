Nasce la collezione Pisa SC-MC2 Saint Barth

In riva al mare con stile e con il Nerazzurro sempre addosso.

È disponibile da oggi la nuova collezione beachwear firmata MC2 Saint Barth dedicata al Pisa Sporting Club, in vendita presso lo Store Ufficiale nerazzurro e negli e-commerce dei due brand (https://store.pisasportingclub.com/ e https://it.mc2saintbarth.com/pages/collaborations).

Ispirata alla tradizione della città e all’identità del Club, la collezione celebra l’estate con un linguaggio fresco, riconoscibile e contemporaneo.

Protagonisti della capsule sono il costume da bagno MC2 Saint Barth, reinterpretato con una stampa dedicata alla croce pisana (simbolo storico della città e del Pisa Sporting Club) e due t-shirt con dettagli ricamati e frasi legate all’universo nerazzurro. A completare una pochette e un cappellino: accessori pensati per accompagnare i tifosi dalla spiaggia al tempo libero, senza mai rinunciare ai colori del Pisa.

L’estate Nerazzurra entra nel vivo, vieni a scoprirla!

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