Il post partita di Guidonia Montecelio-Pianese, Zanchetta: “Non meritavamo la sconfitta. I ragazzi stanno migliorando”

L’allenatore delle zebrette: “Era una partita che si stava incanalando verso il pari, poi un episodio ci ha punito”

“Non penso che meritassimo la sconfitta, era una partita da pareggio”. Questo il commento a caldo di mister Andrea Zanchetta, tecnico della Pianese, dopo l’1-0 maturato al “Città dell’Aria” contro il Guidonia Montecelio, che ha visto le zebrette uscire sconfitte. “Secondo me era una sfida che si era incanalata verso il pari, con poche occasioni da una parte e dall’altra – ha aggiunto l’allenatore –. Poi, una nostra mezza disattenzione su un cross ha cambiato l’inerzia della partita. Noi ci abbiamo provato in tutte le maniere, abbiamo cercato di chiudere gli avversari nella propria metà campo e abbiamo avuto due o tre situazioni, soprattutto con dei tiri, che potevano andare meglio”

“Io non mi aspetto niente, guardo le partite e le analizzo – ha detto l’allenatore bianconero, rispondendo alle domande dei presenti –. E analizzandole dico che la prima, a Campobasso, abbiamo meritato di perderla. Con il Vado, nella situazione in cui ci siamo trovati per 60 minuti in dieci, abbiamo portato a casa un buon punto. Oggi era un altro punto che avremmo meritato, su un campo difficile. Non è questione di aspettarsi qualcosa o di essere preoccupati. Il campionato è lungo e i ragazzi, partita dopo partita, stanno migliorando. Chiaramente bisogna limare qualche errore, perché le partite si decidono sugli episodi. Oggi le occasioni erano state poche da una parte e dall’altra, poi l’episodio è andato a favore degli avversari”.

“Sappiamo che hanno giocatori di qualità. La giocata che ha fatto Vertainen in mezzo a tre o quattro giocatori è una giocata di qualità. Quando un giocatore fa valere le proprie qualità è lì che si rompono un po’ gli equilibri. Loro sono stati bravi. Abbiamo anche noi giocatori che possono fare questo tipo di giocate, oggi non ci siamo riusciti bene”, ha infine concluso Zanchetta.

(Ufficio Stampa US Pianese)

L’articolo Il post partita di Guidonia Montecelio-Pianese, Zanchetta: “Non meritavamo la sconfitta. I ragazzi stanno migliorando” proviene da U.S. Pianese.