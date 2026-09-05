MatchDay Juve Stabia-Pisa

Campionato Serie BKT
3° giornata
Calcio d’inizio. Ore 15.00
Stadio. Romeo Menti
Arbitro. Andrea Calzavara di Varese. Assistenti. Laudato-Rinaldi. 4° Ufficiale. Mirabella. Var. Marini. Avar.Baroni
Squalificati. Nessuno
Diffidati. Nessuno
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