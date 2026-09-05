Pianese sconfitta di misura, a Guidonia decide la rete di Mastrantonio

Non basta ai bianconeri una prova di sacrificio di tutta la squadra per portare a casa punti dal “Città dell’Aria”

GUIDONIA MONTECELIO (3-5-1-1): Drago; Esempio, Baroni, Frascatore (33’ st Malomo); Zappella, Mastrantonio, Santoro (16’ st Celeghin), Giannotti, Tonetto (1’ st Errico); D’Urso (1’ st Spavone); Vertainen (24’ st Ferrari). A disposizione: Ramogida, Stellato, Viteritti, Tascone, Murgia. Allenatore: Abate (Lopez squalificato).

PIANESE (3-4-2-1): Astaldi; Ercolani, Masetti, Chesti; Morelli (14’ st Di Cosmo), Colombo (1’ st Tirelli), Bertini, Proietto, Testa (14’ st Martey); Bellini, Fabrizi (14’ st Ianesi). A disposizione: Zambuto, Mariani, Casalino, Peli, Negri, Xhani, Pintus, Corti. Allenatore: Zanchetta.

ARBITRO: Giovanni Castellano di Nichelino (Riccobene – Graziano; IV ufficiale: Flavio Barbetti di Arezzo; Operatore FVS: Massimiliano Cirillo di Roma 1)

MARCATORI: 9’ st Mastrantonio (G)

AMMONITI: Colombo, Testa, Santoro

NOTE: spettatori 501 (33 ospiti). Incasso: € 4.122. Recupero: 3’, ’. Angoli: 1-2.

Caduta esterna per la Pianese che a Guidonia, dopo una partita condotta per larghi tratti, deve cedere ai padroni di casa, a cui basta un lampo di Mastrantonio, ben assistito da Vertainen, per fare loro la contesa. Nonostante i cambi operati da Zanchetta e una ripresa condotta quasi interamente nella metà campo avversaria, i bianconeri non riescono ad impattare. La testa sarà rivolta adesso all’impegno di sabato prossimo, 12 settembre, quando al Comunale arriverà il Grosseto.

La Pianese parte a spron battuto con un corner calciato dalla destra dopo due minuti, Ercolani si trova la sfera sui piedi ma non riesce a calciare a causa dell’opposizione di due calciatori blurossgialli. Al 9’ altra offensiva bianconera: Morelli serve a centro area Fabrizi, la cui girata è respinta, poi Bellini si avventa sulla sfera ma il suo tiro è impreciso. Il Guidonia tenta di farsi vedere al 14’ con una conclusione di Vertainen dai 20 metri, che però si spegne a lato. Rispondono i bianconeri di Zanchetta al 17’ con un’azione avvolgente che porta al cross Testa, sul secondo palo sbuca Morelli che non arriva per poco all’appuntamento. Le zebrette continuano a fare la gara e al 37’ si fanno vedere con Testa che da sinistra innesca Bellini, il cui colpo di testa è bloccato da Drago. Folata dei padroni di casa al 42’ con un tiro improvviso di Giannotti da centro area, disinnescato bene da un attento Astaldi. È l’ultimo squillo del primo tempo, che si conclude con il risultato di 0-0.

È ancora la Pianese a cominciare con il piede giusto: al 6’ Fabrizi e Bellini triangolano, il numero 11 restituisce la sfera al compagno di reparto che da fuori area calcia con forza, trovando la risposta di Drago. Al 9’ però è il Guidonia a sbloccarla: Vertainen trova in mezzo all’area Mastrantonio che salta con i tempi giusti e la mette alle spalle di un incolpevole Astaldi. Le zebrette rispondono e al 16’ il neoentrato Ianesi si coordina con i tempi giusti e calcia col destro, ma ancora una volta la difesa del Guidonia respinge. I bianconeri insistono ma senza fortuna, al 33’ giocata di Bertini che con una finta si libera del suo avversario e poi calcia con forza, ma la palla si spegne a lato di poco. Al 45’ ancora Bertini raccoglie una respinta e calcia a colpo sicuro, ma Esempio gli nega la gioia del gol. Il forcing finale non basta agli uomini di Zanchetta, la partita finisce 1-0 in favore del Guidonia.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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