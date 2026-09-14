Report allenamento – lunedì 14 settembre

RIGUTINO – La squadra è tornata al lavoro questo pomeriggio al centro sportivo di Rigutino, dopo i due giorni di riposo concessi in seguito alla vittoria di venerdì sera sul campo dell’Empoli. Il gruppo di mister Bucchi ha ripreso la preparazione con una seduta strutturata e a ritmi regolari, utile per riattivare le energie e impostare la settimana che porterà al prossimo impegno di campionato.Il programma odierno ha previsto attivazione, esercitazioni dedicate ai possessi palla e una partita finale a campo ridotto, utile per consolidare intensità e principi di gioco. La preparazione proseguirà domani, martedì 15 settembre, con una seduta mattutina sempre in programma a Rigutino.