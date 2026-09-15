La Pianese va a Sassari in cerca di punti, Zanchetta: “Zero alibi, vogliamo dare continuità alle prestazioni”

Le zebrette affronteranno domani la Torres in Sardegna per il quinto turno del campionato di Serie C Sky Wifi

La Pianese vuole dare continuità alle prestazioni e, soprattutto, ai risultati, cercando in trasferta la prima vittoria della stagione. Dopo lo 0-0 del Comunale di Piancastagnaio con il Grosseto, che ha lasciato un po’ di amaro in bocca per come è maturato, le zebrette proveranno a espugnare il Vanni Sanna di Sassari, dove domani affronteranno i padroni di casa della Torres. L’appuntamento è per le 18.30 di mercoledì 16 settembre, per il quinto turno del campionato di Serie C Sky Wifi. I sardi, dal canto loro, hanno raccolto finora 6 punti nelle due partite disputate tra le mura amiche, mentre in questo avvio di campionato hanno faticato maggiormente lontano dall’isola. L’ultimo precedente tra le due squadre giocato al Vanni Sanna, tuttavia, sorride alla formazione amiatina, che lo scorso anno espugnò lo stadio sassarese per 2-0. Una partita che, curiosamente, si giocò proprio in questo periodo dell’anno, il 6 settembre 2025.

A dirigere la gara sarà il signor Riccardo Dasso di Genova, assistito da Andrea Manzini e Cosimo De Tommaso, entrambi della sezione di Voghera. Il Quarto Ufficiale sarà invece Andrea Bortolussi di Nichelino, mentre l’operatore FVS sarà Valeria Spizuoco di Cagliari.

Mister Andrea Zanchetta, tecnico bianconero, ha presentato così la sfida: “L’auspicio è quello di ripartire dalla prestazione vista con il Grosseto. Anzi, quello è il nostro obiettivo, perché siamo consapevoli di aver fatto un’ottima prestazione. Ci piacerebbe dare continuità, perché sappiamo che alla fine è l’unica strada per portare a casa quei punti che in questo momento ci mancano”.

“La Torres è una squadra esperta, molto brava a gestire i momenti della partita – ha spiegato il tecnico –. Sarà una partita da battaglia, dove sarà importante essere bravi nella gestione dei momenti, perché ci saranno delle fasi in cui ci sarà da soffrire e altre in cui proveremo a mettere in difficoltà gli avversari. Sarà una partita da giocare a viso aperto ma con tanta attenzione, perché dall’altra parte ci sono tanti giocatori che possono decidere l’esito della partita anche solo con una giocata. Questa è la difficoltà: grande attenzione e grande rispetto per l’avversario”.

Sulla difficoltà di affrontare la trasferta di Sassari infrasettimanalmente, l’allenatore ha detto: “Abbiamo deciso di imboccare la strada dello “zero alibi”. Non penso che la trasferta influirà e non voglio dare a nessuno dei nostri nessun tipo di alibi. E vedo che i ragazzi stanno cercando di assimilare questo processo”. “L’unica cosa che ci interessa è fare l’ultimo allenamento e prepararci per essere pronti ad affrontare la partita come si deve. Poi tutte le altre cose esterne sono aspetti che la società è ottimamente organizzata per gestire alla grande” ha concluso Zanchetta.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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