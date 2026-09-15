La PreSeason del Pisa 4 Special!

Il Pisa 4 Special è pronto ad iniziare una nuova avventura.

I ragazzi dell’AIPD Pisa, accompagnati dagli istruttori della Freccia Azzurra, stanno svolgendo in questi giorni la fase di preparazione al prossimo campionato di categoria; ospiti dell’accogliente albergo “Sichi” di Cutigliano i nerazzurri stanno scaldando i motori sul campo di allenamento di Pian di Novello, pronti a tornare in campo per nuove e importanti sfide.

Questi i nomi dei convocati per la fase di preparazione precampionato: Leonardo Altamore, Davide Antonelli, Davide Bendinelli, Sacha Bertolini, Francesco Bruschi, Giacomo Dameri, Fabrizio De Sensi, Matteo Del Rosso, Jonatan Donati, Marco Funaioli, Tedi Hasantaraj, Andrea Lavoratori, Francesco Rea, Felice Tescione, Matteo Turini, Giacomo Vaglini e Lorenzo Viegi.

Con loro il personale tecnico e logistico composto da Massimiliano Romano, Giulia Doneddu, Paolo Valentini, Chiara Corbasa, Luca Cinus e Alberto Parra.

In bocca al lupo!

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